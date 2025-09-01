雷姬Q10 Pro全能掃拖旗艦版免洗布　Tineco洗地機早鳥現省8900元

記者蔡惠如／台北報導

時序來到秋冬，因應現代人生活仍然疲累，智慧清潔家電市場持續成長，台灣品牌 HOBOT 發表 LEGEE-Q10 Pro 全能掃拖旗艦版，搭售自動洗拖布機與之前主打的 5 倍壓縮集塵，強調「全自動免動手」；聯強國際引進添可Tineco洗地機品牌，旗艦款 S9 Artist Pro 集掃地、吸塵、洗拖三合一，並推出早鳥優惠便宜 8,900 元。

▲雷姬LEGEE-Q10 Pro 全能掃拖旗艦版集結之前的最新款式，加上自動洗拖布機開賣。（圖／品牌提供）

HOBOT 旗下最新款 LEGEE-Q10 Pro 專為台灣家庭設計，強調針對寵物毛髮與地毯混合空間，其 Corner Killer 機械臂邊刷能深入櫥櫃縫隙，搭配 7000Pa 吸力與 Tangless 前吸髮口設計，可改善毛髮纏繞問題。

而集塵盒有壓縮裝置的 EcoCompactor 技術能將灰塵壓縮至原體積五分之一，可減少清理頻率；拖地模組每分鐘 1300 次往復清潔，並具地毯感測與自動抬布功能。搭配 LEGEE LuLu 自動洗拖布座，可提供拖布自動清洗、烘乾，維持潔淨，售價 22,800 元。

聯強國際引進添可 Tineco 洗地機 S9 Artist Pro，強調可一次完成掃地、吸塵與拖地。採高速旋轉滾筒刷與「恆壓活水系統」，可邊清水注入、邊回收污水，不會有越拖越髒的情況；內建鋼齒設計防止毛髮纏繞，搭配 22,000Pa 強勁吸力，還能自動產生電解水抑菌除味。

外觀採水晶質感，內建的智慧電池最久可續航 75 分鐘，並提供 AI 髒污辨識與助力功能，售價24,888元。8／27 起舉辦早鳥預購會，前 300 名可享 15,988 元優惠價，並贈送價值 1,500 元耗材禮包。