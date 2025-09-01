fb ig video ETtoday search mobile

2025中秋王德傳「珠玉茶罐」又雅又美　TWG Tea國際茶入餅香

>

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮各有新意。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

中秋將至，茶與月餅依舊是應景的送禮首選。今年百年茶莊王德傳與國際品牌 TWG Tea 端出限定系列，前者主打台灣茶工藝搭配創意茶食，並推出如月光般的限定「珠玉」茶罐，兼具熟悉的在地團圓滋味與新意；後者則以無茶鹼南非國寶茶搭配六款手工月餅，兼具奢華與現代感。均於 9／11 正式上市，目前已正式開放預購。

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

王德傳今年以《雲月合茗》系列迎接中秋，設計上從外觀到內容都圍繞團圓意象。雙層結構的《茗悅雙層禮盒》以珠玉色搭配湖水藍，並配有中秋限定「珠玉」茶罐，售價 1,660 至 2,380 元。

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

茶品組合包含阿里山金萱與杉林溪金萱兩款高山烏龍，前者香甜、後者帶木質清新感；另搭配北埔東方美人與蜜香紅烏龍，茶韻豐富。特別的是迎香安尚烏龍，以台茶 20 號製成，經中度發酵與烘焙工藝，將原有的蘭花香轉化為花果香，口感圓潤厚實。

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

《合茗雙茶禮盒》與《合茗茶葉茶食禮盒》售價 1,060 至 1,360 元，份量輕巧，適合同事或朋友間的心意往來。其中茶食《古樹紅茶小團鬆點》以桃酥為靈感，使用天然奶油取代豬油，加入低溫慢磨紅茶粉，帶出茶香尾韻，並以白芝麻增添口感層次。

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

TWG Tea 則推出「緋紅中秋茗茶月餅禮盒」，將南非國寶茶與茉莉花香調和成限定茶品「緋紅中秋茗茶」，茶湯呈金紅色澤，口感溫潤。月餅部分則首度推出六款風味，包括以限定茗茶入餅、搭配榛果與焦糖脆粒的「豐藏之金」，融合皇家烏龍與黑芝麻的「靜夜之光」，以及使用 1837 紅茶搭配莓果乾的「幻光之莓」。相較傳統大月餅，TWG Tea 採小巧精緻尺寸，方便分享也不會造成負擔，每顆皆由主廚手工製作，從餅皮紋理到內餡層次都講究。

▲王德傳、TWG TEA 2025年中秋茶禮。（圖／品牌提供）

銷售組合分為三種，包括單入月餅售價 385 元、六入禮盒售價 1,850 元、四入搭茶禮盒售價 2,350 元，並附上純棉濾茶網與刀叉。即日起至 9／10 開放預購，9／11 起於全台 TWG Tea 精品門市與指定平台販售，至 10／12 止。

中秋送禮, 茶月餅, 王德傳, TWGTea, 聯名限定

