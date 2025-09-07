日系底妝神話回歸！PAUL ＆ JOE、RMK　3款秋季最美光澤肌必收

fb ig video search mobile ETtoday

「日系底妝神話」回歸！PAUL & JOE、黛珂、RMK 三強齊發　2025秋季最美光澤肌必收

▲今年秋季必收的底妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

季節轉換時，底妝不再追求厚重遮瑕，而是「保濕、持久又自然發光」。今年秋天，三大日系品牌強勢推出話題新品，無論你想要宛如珍珠般的皇室光澤、無粉感的禪意裸肌，還是能從各個角度都美翻的立體光澤感，都能找到你的命定粉底。以下三款絕對是今年秋季的「底妝王者」！

1.皇室級珍珠光澤底妝

PAUL & JOE 糖瓷珍珠粉底霜 SPF30 PA++

靈感來自珍珠的柔美光輝「teri」，全新粉底霜透過珍珠層光感科技讓肌膚散發宛如母貝般的優雅光澤。質地如絲般潤澤，能精準修飾膚色不均與毛孔，營造出無懈可擊的原生濾鏡肌。

▲PAUL & JOE 糖瓷珍珠粉底霜 SPF30 PA++ 30g／2,470元。（圖／品牌提供）

除了珍珠蛋白、菸鹼醯胺與三重玻尿酸，更加入橙花精露與白百合萃取，讓粉底在持妝同時也能養膚保濕，真正實現化妝即保養。加上琉璃霜感玻璃瓶身設計與西洋菊雕花瓶蓋，不僅實用，更是化妝台上的藝術品。

▲PAUL & JOE 糖瓷珍珠粉底霜 SPF30 PA++ 30g／2,470元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

同場加映：明星組合萌翻天！

PAUL & JOE  糖瓷恆潤隔離貓咪唇頰彩組

2025年9月1日上市的限量套組，將品牌兩大明星單品一次收齊：人氣的糖瓷恆潤隔離乳 SPF15 PA+30ml（00／01色號）＋療癒系永恆貓限量唇頰膏。

隔離乳推出兩色號：色號00柔光粉與01香檳粉分別能提亮粉嫩或均勻膚色，含有高達90%保養精華液成分，能潤澤修飾膚色不均與毛孔，同時維持高服貼力與抗汗力。而唇頰膏這次更更新成為立體的「坐姿貓咪」造型萌翻眾人！柔和蜜桃珊瑚粉中隱含金色、綠色珍珠光澤，可作唇彩或腮紅使用，實用又療癒。

▲PAUL & JOE 糖瓷恆潤隔離貓咪唇頰彩組 2色／1,550元。（圖／品牌提供、黃筱婷攝）

2.不是粉感，是光感！

DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 SPF20 PA++

顛覆粉餅等於厚重的既定印象，黛珂運用SUMI POWDER CRAFT極細研磨科技，讓粉體細緻如絲，並以油分與水分包裹，使其貼合度宛如粉底液。上臉瞬間一抹成膜，不浮粉、不乾裂，全天候維持24小時輕盈持妝。

▲DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 10色 SPF20 PA++／1,350元，粉餅盒400元。（圖／品牌提供）

粉餅中更搭載3D Glow Powder Triplex成分，能像呼吸般散發自然光澤。就像書法墨韻的濃淡變化，粉餅細緻調控光影層次，讓妝效不只是遮瑕，而是肌膚本身自帶的禪意光采。

▲DECORTÉ 黛珂 禪 恆潤光采粉餅 10色 SPF20 PA++／1,350元，粉餅盒400元。（圖／品牌提供）

3.從任何角度都完美

RMK 完美無瑕粉底液PLUS SPF22 PA++

延續RMK一貫的素肌感理念，這次升級的粉底液巧妙結合遮瑕力與立體光澤感。添加黑氧化鐵包覆珠光科技，即使層層疊擦也不顯厚重，反而像光影雕刻般，打造宛如天生的立體輪廓。

▲RMK 完美無瑕粉底液PLUS 30ml／2,200元，共9色。（圖／品牌提供）

質地輕盈好推勻，瞬間服貼於肌膚，同時添加乳木果油、玻尿酸、膠原蛋白與菸鹼醯胺等保養級成分，讓底妝全日保持水潤亮澤。瓶身設計延續品牌標誌性的裸粉瓶蓋，質感升級，低調卻細節滿滿。

▲RMK 完美無瑕粉底液PLUS 30ml／2,200元，共9色。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

