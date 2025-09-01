林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤義大利麵吊飾　把西裝穿成全場最可愛

▲林家謙演唱會身穿FENDI 2025秋冬系列。（圖／品牌提供）

歌手林家謙於《White Summer》個人演唱會上，身穿FENDI 2025秋冬系列啡色西裝，走出高級時尚感，搭配黑色領帶及FENDI Force皮鞋亮相，他更巧妙配搭皮革義大利麵吊飾，為整體造型注入一抹俏皮氣息。

林家謙FENDI穿上身，舞台瞬間變伸展台

這套FENDI 2025秋冬系列啡色西裝剪裁俐落、線條乾淨，展現林家謙的優雅氣質，最有趣的是他在這套正裝中，默默藏了個小巧思，FENDI皮革義大利麵吊飾，時尚又有梗的主角，讓造型更有記憶點。

▲林家謙FENDI穿上身。（圖／品牌提供）

配件部分，他搭配一條黑色領帶與一雙FENDI Forc皮鞋，正式感到位又不失舞台感。鞋款線條硬挺，為整體造型注入結實底氣，讓他站在舞台中央，氣場狂飆。

▲林家謙西裝造型巧妙搭配皮革義大利麵吊飾。（圖／品牌提供）

有風格、有細節、有點個性幽默，才是真正耐看的時尚高手！這樣的穿搭公式，簡單卻值得筆記：俐落剪裁同色系西裝Ｘ經典深色配件Ｘ有趣配件細節，誰說演唱會就只能走浮誇路線？低調又不失質感、輕鬆拉出高級正式，再為為穿搭加點「料」，幽默又有型，點綴日常也不違和！

▲林家謙演唱會穿搭公式。（圖／品牌提供）



同款單品搜出來

▲Fendi Brown Blazer／106,500元，Fendi Brown Trousers／38,700元。（圖／品牌提供）

▲Fendi Black Tie／11,500元，Fendi Force Laceup Shoes／37,600元，Spaghetti Charm義大利麵吊飾／32,000元。（圖／品牌提供）

