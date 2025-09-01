fb ig video ETtoday search mobile

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤義大利麵吊飾　把西裝穿成全場最可愛

>

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲林家謙演唱會身穿FENDI 2025秋冬系列。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

歌手林家謙於《White Summer》個人演唱會上，身穿FENDI 2025秋冬系列啡色西裝，走出高級時尚感，搭配黑色領帶及FENDI Force皮鞋亮相，他更巧妙配搭皮革義大利麵吊飾，為整體造型注入一抹俏皮氣息。

林家謙FENDI穿上身，舞台瞬間變伸展台

這套FENDI 2025秋冬系列啡色西裝剪裁俐落、線條乾淨，展現林家謙的優雅氣質，最有趣的是他在這套正裝中，默默藏了個小巧思，FENDI皮革義大利麵吊飾，時尚又有梗的主角，讓造型更有記憶點。

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲林家謙FENDI穿上身。（圖／品牌提供）

配件部分，他搭配一條黑色領帶與一雙FENDI Forc皮鞋，正式感到位又不失舞台感。鞋款線條硬挺，為整體造型注入結實底氣，讓他站在舞台中央，氣場狂飆。

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲林家謙西裝造型巧妙搭配皮革義大利麵吊飾。（圖／品牌提供）

有風格、有細節、有點個性幽默，才是真正耐看的時尚高手！這樣的穿搭公式，簡單卻值得筆記：俐落剪裁同色系西裝Ｘ經典深色配件Ｘ有趣配件細節，誰說演唱會就只能走浮誇路線？低調又不失質感、輕鬆拉出高級正式，再為為穿搭加點「料」，幽默又有型，點綴日常也不違和！

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲林家謙演唱會穿搭公式。（圖／品牌提供）

同款單品搜出來

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲Fendi Brown Blazer／106,500元，Fendi Brown Trousers／38,700元。（圖／品牌提供）

林家謙演唱會造型爆紅！靠一盤FENDI義大利麵吊飾，把西裝穿成全場最可愛

▲Fendi Black Tie／11,500元，Fendi Force Laceup Shoes／37,600元，Spaghetti Charm義大利麵吊飾／32,000元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
新光三越台南小北門店829試營運搶先帶逛！南台灣首家日本LOPIA超市、寶可夢快閃、夜經濟微醺餐廳開到半夜12：00一次進駐，60家獨家餐飲一次看！
Jisoo親姐也是超級美女！登實境節目《Super Seller》引爆話題，曝光智秀私底下反應：「果然很Ｔ人」
原始連結

關鍵字：

周刊王, 林家謙, 金善禹, FENDI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【請收下我的膝蓋】水果攤老闆30秒削光西瓜皮！

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 《暴君的廚師》超強CP感！潤娥優雅香奈兒套裝　李彩玟穿上西裝更帥了 高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿 喬治克隆尼律師老婆比女星還美　他秀歐米茄金錶搶鏡 不想等到60歲才享受生活　國外年輕人開始興起「微退休」模式 「精靈女王」凱特布蘭琪3年前舊禮服重穿！威尼斯影展羽毛裝氣勢完勝 迷你香水組合12款推薦！超可愛小香集結　出門旅行或送禮收藏都適合

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面