說流行／Maison Margiela神秘登台！Lisa掀Tabi分趾鞋旋風、最夯包款都來了

記者鮑璿安／專題報導

Maison Margiela 自1988年創立以來，不以設計師個人神話為敘事，而以服裝本身的構造、時間與穿著者的痕跡作為主角。四角縫線的白布標、數字編碼、白色刷漆等符碼，皆是品牌反叛常規的標記。在時尚愛好者久等之下，品牌終於在台北微風廣場打造沉浸式快閃店，預告十月將迎來台灣首間全線旗艦店！延伸品牌「匿名、解構、詩意表達」的核心語彙，為台北帶來一座可親近的前衛美學實驗場。

從「匿名」出發的品牌DNA

設計師Martin Margiela在1988年創立Maison Margiela（前身為Maison Martin Margiela），反時尚性且帶有濃厚解構主義美學是他的不敗亮點，但回溯到最初Martin Margiela與時尚的淵源，是祖母每次縫製衣服時，都會細心講解流程，讓他無意中產生了好奇心，任何回收再利用的異材質都可以成為發想，前衛且打破所有局限。

招牌單品：Tabi鞋為何讓時尚圈上癮？





▲Maison Margiela Tabi平底拖鞋履更成為「人間穿搭教科書」Lisa的心頭好 。（圖／翻攝自IG）

1989年首度現身伸展台、源自日本傳統「足袋」襪的分趾設計，是Maison Margiela最具識別度的符號。Tabi不僅是造型語言，更是一種前衛的穿著體驗，腳趾被自然分離，走動時更穩，搭配皮革或緞面材質，能在極簡與戲劇之間自由切換。這款鞋履更成為「人間穿搭教科書」Lisa的心頭好，死忠粉絲一定不陌生，她私服造型以鬆弛度滿點的風格示範Tabi平底拖與芭蕾鞋，以黑、白、牛仔等「中性配色」承托鞋款的異形線條，視覺重心自然落在腳背的分趾切割，俐落卻不張揚。

Miley Cyrus詮釋2025秋冬：把「時間」穿在身上

向來以神秘感聞名的Maison Margiela，最近終於浮現了一張鮮明臉孔 ，麥莉希拉（Miley Cyrus）化身油畫般的人物出鏡最新一季形象，由攝影大師Paolo Roversi掌鏡，畫面中可見她以白色漆料覆身、腳踩經典Tabi靴，向Maison 1989年的Bianchetto技法致敬——透過塗白再讓歲月慢慢「長回」在表面，留住穿用的痕跡。系列設計同樣以做舊與解構為核心：雙面大衣經特殊壓燙形成永久褶痕，內襯可翻面成為正裝；西裝與襯衫以手工做舊邊緣、外露口袋輪廓；針織、牛仔則大量運用修補與拼接，將「破損」轉化為一種新的精緻。

台灣門市情報

目前微風廣場的一樓快閃店已率先開張，展陳品牌經典與當季話題單品，並為十月正式開幕的全線旗艦店預熱。推薦單品包括標誌性的分趾設計鞋履，一路延伸至芭蕾平底、瑪莉珍、高跟與短靴等支線，台灣同步登場的品牌經典Replica球鞋，將軍訓運動鞋語彙轉化為日常復古質感。

除了鞋履，包款陣容同樣強勢，5AC以「décortiqué解構」見長，將包身內裡、骨架、標牌有意識地外露；全新的Dress-age系列也被視為今季的熱門必收款式，也是創意總監John Galliano的畢業作，包袋從正裝結構汲取靈感，採頂級卵石紋小牛皮，自帶一股強烈的慵懶時髦感；Glam Slam則以柔軟小羊皮與絎縫帶出雲朵般觸感，共同構築Margiela衣櫥的張力。

同場加映





▲A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。（圖／品牌提供）

A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。新開幕的 A.P.C. Dream Plaza 形象店由品牌長期合作的法國建築事務所 Laurent Deroo Architecte 設計操刀，延續品牌一貫的低調、理性精神，空間以「等距同構」為靈感概念，選用來自 Okoume 木紋、蜂巢層架與高透鏡面玻璃，試衣間也巧妙藏於幾何架構之後，整體流露出 A.P.C. 對簡約不簡單的執著與詩意詮釋。