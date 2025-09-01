在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離

fb ig video ETtoday search mobile

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

愛情中最怕遇到的一種人，就是對情人容易「喜新厭舊」，明明熱戀時把對方捧在手心，卻在激情退去後快速轉移注意力，讓另一半感覺落差極大，從星座性格來看，有些星座天生追求新鮮感，熱情來得快去得也快，一旦失去火花，就可能忍不住往外尋找刺激，以下就盤點三大最容易在愛情裡喜新厭舊的星座。

星座,占卜,個性,戀愛,。（圖／IG）

TOP 3：射手座

射手座天性自由奔放，熱愛冒險與新鮮感，對他們來說，戀愛更像是一段旅程，而不是永久停靠的港灣，當初的激情能點燃他們的心，但一旦感覺失去挑戰或被日常瑣事綁住，射手就容易失去耐心，開始渴望新的火花，他們並非刻意薄情，而是害怕無聊，常常在追逐新鮮感的過程中，忽略了對伴侶的承諾。

星座,占卜,個性,戀愛,。（圖／IG）

TOP 2：雙子座

雙子座充滿好奇心，對人事物的熱情來得快也去得快，尤其在愛情中更是如此，他們在戀愛初期能帶來無窮驚喜，讓人感受到滿滿浪漫，但當雙子覺得感情停滯，或對方無法跟上他們的變化時，心就會逐漸游移，他們追求刺激與變化，容易被新的人吸引，雖然雙子不見得想要放棄現有戀情，但分心是他們常見的狀況。

星座,占卜,個性,戀愛,。（圖／IG）

TOP 1：水瓶座

水瓶座看似專情，但骨子裡極度重視精神層面的契合，一旦感情缺乏共鳴或對話，他們的心就會逐漸遠離，他們渴望一段既是愛情、又像朋友的關係，若伴侶無法持續帶來靈感與驚喜，水瓶很快就會覺得膩，轉而尋找能與自己「靈魂對話」的新對象，這種冷淡的轉變，往往讓另一半措手不及，也最容易被誤解為喜新厭舊。

