拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實

▲有幾個技巧可以辨識對方說的是否是謊言。（圖／unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

周遭的人並包括我們自己，有時會使用謊言來處理一些事，無論這是基於什麼理由，若你想破解對方是否在說謊，保安人員奧默羅德曾對外分享，看對方肢體語言來判定是否在說謊，其實並不準確，反而透過3種對話方式，比較有助於拆穿謊言。

開放式提問

之前曾有研究表示，說謊比說真話還要更難，因為他們必須建立一個複雜的架構跟邏輯，才能讓說出的話看起來真實且合理，所以以開放式提問讓對方講述自己的故事，直到他們自己迷失在自己編撰的故事裡。

突如其來的問題

在他們說話的過程中，突然問一些猝不及防的問題，增加他們的「認知負擔」，像是「所以這件事發生會牽連到ＸＸ無法完成正在進行的步驟嗎」、「那天的天氣怎麼樣」、「你跟他談完之後有去哪裡午餐嗎？」或是讓他們倒敘一個部分，增加說謊的難度。

觀察一些微小的陳述

詢問一些可驗證的細節，像是對方自稱在內湖上班，可以跟他討論一下去內湖的路線，哪個地方有哪間店之類的，若是說謊者會出現前後矛盾，這時不要點破讓對方建立自信，其說法就會出現更多的漏洞。

此外，還有一種稱之「勸說術」的謊言辨識方法，在對話一開始就直接問對方「是不是誠實？」只要對方的答案是「對」，事實上之後的對方就會不自覺變得更加誠實，即便他說的仍是謊話，也會因為一開始的這句話，也感到有點「卡卡的」，很容易找出破綻。

而說話的人也會有一些信心的變化，如果他們說出的東西遭到質疑，若他們覺得自己仍在掌控範圍之內，會繼續滔滔不絕的「圓場」下去，反之若質疑的點很犀利讓他們失去信心，通常會變得沈默不語。