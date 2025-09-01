fb ig video ETtoday search mobile

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶系列新款登場　夏日色調與高性能機芯完美結合

▲▼RICHARD MILLE,RM 35-03 Rafael Nadal,自動上鍊,腕錶,夏日,色調。（圖／業者提供）

▲RICHARD MILLE全新RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，以鮭魚粉與淡藍色Quartz TPT®石英纖維材質，融合專利蝶形擺陀與高性能機芯，展現極致運動美學與工藝創新。（圖／RICHARD MILLE提供）

時尚中心／綜合報導

RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶系列再添全新兩種款式。兩款分別以鮭魚粉Quartz TPT®石英纖維錶圈和底蓋搭配淡藍色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼，以及淡藍色Quartz TPT®石英纖維錶圈和底蓋搭配深藍色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼，展現出煥然一新的外觀，並體現了RICHARD MILLE在色彩應用方面的大膽嘗試。

兩款全新RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶延續了此高性能腕錶系列的突破性功能：獲得專利的蝶形擺陀。這項獨特的機制讓佩戴者可以透過兩種不同的模式掌控上鍊過程：日常佩戴的常規模式，以及在激烈運動時防止過度上鍊的運動模式。

此錶款兼具趣味性和精湛技藝－－在劇烈運動時保護機芯，同時又保留了自動上鍊腕錶的實用性。RM 35-03及由五級鈦合金製成的RMAL2機芯，憑藉蝶形擺陀，讓佩戴者能夠直接控制上鍊效率。

在充滿活力的夏日色調之下，RM 35-03依然彰顯著品牌不斷創新的動力－－以更大膽的方式重新詮釋既有系列作品，融合其精湛工藝與美學創新的獨特魅力。

從Quartz TPT®石英纖維材質錶殼、複雜的機芯到手工修飾，所有RICHARD MILLE的典型特徵都能在RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶中找到，它代表著RM 35-03系列在創意和設計方面的一大突破。

