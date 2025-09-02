fb ig video ETtoday search mobile

為什麼韓星都在對不起？小眾品牌I’m Sorry讓偶像紛紛穿上暗藏女性宣言

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國偶像們最近衣服上都寫著「I’m Sorry」，究竟是在和誰說對不起呢？原來這是來自小眾品牌I’m Sorry的設計，本篇就來帶你快速認識這個古怪可愛的品牌。

你有沒有發現，最近韓星們紛紛穿上了寫著「I’m Sorry」的衣服？他們不是在和誰道歉，其實這是來自小眾品牌I’m Sorry的設計。IVE成員Rei直井怜最近穿上了I’m Sorry與來自台灣的設計師Jenny Fax合作的2025 Drop 5系列作品；NJZ成員們以及Meovv成員Ella也都紛紛穿上I’m Sorry字樣的可愛睡衣；aespa寧寧則是在舞台上穿著I’m Sorry人氣的大眼娃娃圖案背心……這個小眾品牌I’m Sorry已默默在偶像之間火熱了起來。

Petra Collins是誰？為什麼品牌要叫I’m Sorry？

I’m Sorry由知名的加拿大攝影師Petra Collins於2020年創立。Petra Collins在時尚圈頗具名氣，她為各家雜誌、大咖明星如妮可基嫚（Nicole Kidman）、黛咪摩爾（Demi Moore）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）……執掌封面或視覺拍攝，不僅是攝影師，她也身兼模特兒、導演、藝術家，她將那獨特古怪風格的才華宣洩在各個領域，而服裝正好也是她的興趣之一。

1992年生的Petra Collins，成長於多元文化碰撞的千禧年代，I’m Sorry正是她的少女時代縮影。「I’m Sorry」表面上是道歉，好像在說「對不起我這麼怪」，但事實上是傳遞給每個女孩勇於表現真實面貌的自信，更像是在說「如果你不喜歡我的風格，Sorry那是你的事。」

少女的臥房、千禧風打扮、玩具小物……只要是Petra Collins喜歡的事物都變成服裝元素，並用溫柔夢幻的手法描繪女生內心的脆弱和勇敢，同時也頌揚女性身體自然的美麗，催生像是緞光小睡衣、舒服又顯身的運動服、童趣的圖案、字體……等設計。

編輯認為，I’m Sorry的設計絕不是給妳穿去和對象約會，因為要讓男生懂我們的快樂太難了，Petra Collins打造出的是一個男賓止步的少女世界，穿上她的服裝不是給男友看，更應該做的是馬上和閨蜜分享自己有多可愛！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 這雙果凍鞋在韓國爆紅！Heavenly Jelly超美鑽扣、亮片全都能DIY裝飾

● 被Keen新品厚底瑪莉珍、流蘇樂福鞋燒到了！台灣首間專賣店開在這＋推薦款一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, I’m Sorry, 小眾品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

蔡依林揪青峰跳〈Pillow〉　一抬腿被他抓著不放XD

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則

超慢跑過時了？歐美掀起「666走路瘦身法」新手把握3準則

陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

陳妍希：婚後別把所有時間都給家庭　最重要的是別把自己給丟了

在愛情容易喜新厭舊的三星座！TOP 1重視心靈契合　沒共鳴就想遠離 減重更該吃！「5種澱粉」有助穩定血糖、減少飢餓感 G-SHOCK熱賣錶換浮世繪新裝　日本製3,600元擁有 Lisa私服不改火辣本色　曬270萬愛馬仕珠寶錶吸睛 最容易早婚三大星座！TOP 1先結婚定下來　愛情可以慢慢經營 LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇 拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面