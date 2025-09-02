為什麼韓星都在對不起？小眾品牌I’m Sorry讓偶像紛紛穿上暗藏女性宣言

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國偶像們最近衣服上都寫著「I’m Sorry」，究竟是在和誰說對不起呢？原來這是來自小眾品牌I’m Sorry的設計，本篇就來帶你快速認識這個古怪可愛的品牌。

你有沒有發現，最近韓星們紛紛穿上了寫著「I’m Sorry」的衣服？他們不是在和誰道歉，其實這是來自小眾品牌I’m Sorry的設計。IVE成員Rei直井怜最近穿上了I’m Sorry與來自台灣的設計師Jenny Fax合作的2025 Drop 5系列作品；NJZ成員們以及Meovv成員Ella也都紛紛穿上I’m Sorry字樣的可愛睡衣；aespa寧寧則是在舞台上穿著I’m Sorry人氣的大眼娃娃圖案背心……這個小眾品牌I’m Sorry已默默在偶像之間火熱了起來。

Petra Collins是誰？為什麼品牌要叫I’m Sorry？



I’m Sorry由知名的加拿大攝影師Petra Collins於2020年創立。Petra Collins在時尚圈頗具名氣，她為各家雜誌、大咖明星如妮可基嫚（Nicole Kidman）、黛咪摩爾（Demi Moore）、賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）……執掌封面或視覺拍攝，不僅是攝影師，她也身兼模特兒、導演、藝術家，她將那獨特古怪風格的才華宣洩在各個領域，而服裝正好也是她的興趣之一。

1992年生的Petra Collins，成長於多元文化碰撞的千禧年代，I’m Sorry正是她的少女時代縮影。「I’m Sorry」表面上是道歉，好像在說「對不起我這麼怪」，但事實上是傳遞給每個女孩勇於表現真實面貌的自信，更像是在說「如果你不喜歡我的風格，Sorry那是你的事。」

少女的臥房、千禧風打扮、玩具小物……只要是Petra Collins喜歡的事物都變成服裝元素，並用溫柔夢幻的手法描繪女生內心的脆弱和勇敢，同時也頌揚女性身體自然的美麗，催生像是緞光小睡衣、舒服又顯身的運動服、童趣的圖案、字體……等設計。

編輯認為，I’m Sorry的設計絕不是給妳穿去和對象約會，因為要讓男生懂我們的快樂太難了，Petra Collins打造出的是一個男賓止步的少女世界，穿上她的服裝不是給男友看，更應該做的是馬上和閨蜜分享自己有多可愛！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 這雙果凍鞋在韓國爆紅！Heavenly Jelly超美鑽扣、亮片全都能DIY裝飾



● 被Keen新品厚底瑪莉珍、流蘇樂福鞋燒到了！台灣首間專賣店開在這＋推薦款一次看