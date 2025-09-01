粉色光感正夯！超美肌飾底乳盤點　一抹提亮暗沉

fb ig video ETtoday search mobile

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫炎熱，底妝更該輕薄為主，這時候替肌膚打底的飾底乳尤其重要，各品牌不約而同推出粉色調，細緻光感主打一抹提亮膚色，修飾蠟黃尤其有幫助超有感，最新話題飾底乳一次看。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 超持水光保濕妝前精華，30ml，950元。

品牌將隱藏熱賣款「粉潤光感持妝精華」全新升級為「超持水光保濕妝前精華」，是一款融合保濕精華與光感妝前乳的妝前精華，維持前一代的粉紅鑽光礦物粉體，並全面強化升級智慧勻膚貼合科技，幫助後續底妝神助攻。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳 SPF25 PA++，40ml，2,150元。

蘊含珍稀冬蟲夏草為肌膚注入養膚能量，更添加植萃醣、紅海藻、甘草根多重成分，推出全新玫瑰粉色，融合細緻粉紅珠光，一抹瞬間提亮均勻膚色，注入透亮光澤，修飾蠟黃，打造粉嫩紅潤肌膚。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 24K純金奢緞光妝前乳SPF50+ PA+++，3,300元。

內含高達96%的保養成分及高防曬係數，結合珍珠母貝與24K金的光澤配方，能幫助改善蠟黃、校正膚色，創造有如美肌濾鏡般的柔焦效果，其中櫻花提取物還能提升肌膚防禦力。

▲▼妝前乳。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 物理性防曬隔離乳SPF30★★★（淡紫色，30ml，2,400元。

擁有自然潤色效果，改善蠟黃膚色，能作為妝前乳使用。成分溫和，適合敏感膚質，打造自然好氣色的同時也全面防護紫外線。

美妝, 飾底乳, 粉色調, 蠟黃, 底妝

