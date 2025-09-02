茱莉亞羅勃茲撞衫！同款Versace西裝造型「複製貼上」威尼斯影展　

記者鮑璿安／外電報導

在第82屆威尼斯影展的紅毯上，發生了一場令人驚喜的「撞衫事件」！好萊塢兩大女星茱莉亞羅勃茲 （Julia Roberts）與阿曼達塞佛瑞 （Amanda Seyfried）不約而同穿上了同一套 Versace 造型，背後也有一段小插曲，原來是主動撞衫，成為全場最吸睛的話題。

Julia Roberts 率先亮相《After the Hunt》記者會，身穿 Versace 的深色高腰牛仔褲搭配海軍藍毛料西裝外套，內搭的黃色條紋襯衫成為輕盈亮點，捲起的袖口與解開兩顆鈕扣的領口，則展現隨性又幹練的風格，讓整體造型散發率性氣場，低調卻藏不住巨星光芒。





▲Julia Roberts 率先亮相《After the Hunt》記者會，身穿 Versace 的海軍藍 Oversize 西裝外套。（圖／路透）

撞衫絕對是大型典禮上的夢魘之一，沒想到兩天後，Amanda Seyfried 竟也穿上了這套同款造型出席《The Testament of Ann Lee》活動。其實這場時尚巧合的背後藏著一段可愛的小插曲，Amanda 在 Julia 穿上這套後就在 Instagram 上留言說：「請讓我穿這一套！」由於兩人剛好共用同一位造型師，也就順利促成這段神奇的願望成真。而Versace 毫無疑問是最大贏家，這套由新任創意總監 Dario Vitale 打造的套裝賺到十足的曝光度，完美詮釋品牌新古典美學。





▲Amanda 對這套穿搭也做出些微調整，同樣搭配牛仔褲與黑皮帶，但風格更偏向青春俏皮。（圖／路透）

Amanda 對這套穿搭也做出些微調整，同樣搭配牛仔褲與黑皮帶，但風格更偏向青春俏皮，散發屬於她個人的輕盈魅力。Amanda 也在 Instagram 發出身穿這套造型的照片，並幽默寫下：「謝謝分享，Julia Roberts」，並附上 「可持續時尚」、「分享你的穿搭」 等標籤，鼓勵大家重新思考穿搭與永續的關係，兩人聯手將撞衫這件事變得十分美好。



