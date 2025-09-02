水果壓傷、凍傷還能吃嗎？營養師：發霉請直接丟棄

fb ig video ETtoday search mobile

▲▼水果壓傷、凍傷還能吃？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

台灣的夏季水果豐富多樣，即便到了尾聲，依然有超多水果可供選擇，有時候買太多水果，也可能是買的時候不小心壓傷，到底水果壞到怎樣的程度就不可再食用？聽聽營養師夏子雯怎麼說。

#水果壓傷

水果在運輸過程中，難免會有壓傷，甚至是很多人在買水果的時候，總喜歡拿起來摸一下、捏一下，若力道沒有控制好、或是摔到、不小心指甲劃傷水果表皮等，就容易使水果受傷，此時可將水果輕微受傷處削掉，剩下的果肉部分可以正常食用。但若水果受傷處越來越大、變嚴重或是變黑時，除了會影響到整體口感外，也可能有微生物污染、腐化速度加快等問題，若發生此狀況，建議直接丟棄不食用。

▲▼水果壓傷、凍傷還能吃？營養師給答案 。（圖／Unsplash）

▲如何避免水果受傷

許多水果的外層都會用水果網套來包裹，這種防撞網套是EPS保麗龍(袋)，但隨著環保意識抬頭，保麗龍的缺點有不易分解且燃燒具有毒性等，已經逐漸被市場淘汰中；目前也有其它材質，如EPE、袋中袋、防撞泡泡紙、蜂巢紙等，各有不同的優缺點。

#水果凍傷

水果本身的抗氧化力，會隨著時間、溫度降低而減弱，讓水果細胞產生的自由基開始累積、並損害細胞，使水果出現凍傷狀況，影響著口感和外觀完整度，但不會有食安問題，簡單來說就是水果看起來不漂亮，吃起來也沒那麼好吃。

#水果發霉

水果最嚴重的狀況就是發霉，代表水果表面上有許多微生物，像是醋酸菌、乳酸菌、酵母菌，加上水果過熟產生的乙酸乙酯，就會產生特殊的發酵味，如果壞掉範圍越來越大，加上空氣中的其它落菌或黴菌，表示水果已經朝向爛掉的道路上前進，若有明顯霉斑、發霉、黴菌菌絲，請直接丟棄勿食用。

▲▼水果壓傷、凍傷還能吃？營養師給答案 。（圖／翻攝自FB/貼近你生活的營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

或許有些人認為只要切除發表淺發霉的地方，剩下的果肉就可以繼續食用，殊不知其菌絲早已深入果肉中而污染水果、或是也會汙染到鄰近的水果，基本上水果以食用安全為第一準則，如果擔心丟了浪費，不如該改變自己的購買習慣，適量買、趕快吃完比較重要。

水果, 保鮮, 水果壓傷, 水果凍傷, 水果發霉

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

