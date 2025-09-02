曾之喬產後消瘦！新手媽媽穿搭私心愛Brunello Cucinelli小包自帶高級感

記者鮑璿安 ／台北報導

義大利高級時裝品牌 Brunello Cucinelli 今2日在台北信義Bellavita舉辦 2025 秋冬新品媒體預覽會，許久不見的女星曾之喬以新手媽媽身分出席時尚活動，身穿品牌主打馬術風格的灰色V字紋羊毛馬甲束腰背心，演繹標誌性的靜奢風格。她坦言最近因為帶小孩身材消瘦許多，也在受訪中透露自己目前的心境：「有了孩子之後，生活的優先順序完全重排，開始早睡早起、學會更有耐心。」





▲曾之喬身穿品牌主打馬術風格的灰色V字紋羊毛馬甲束腰背心 。（圖／記者徐文彬攝）

曾之喬透露這次身穿的造型，是在試裝當下就一眼選定的第一套，當她走出更衣間時，連工作人員都忍不住驚呼連連，曾之喬表示：「這套穿搭從質感到剪裁都讓人驚艷，有一種優雅卻堅定的感覺。」升格人母之後曾之喬的穿搭也傾向於簡約風格，她特別注重配件搭配，也推薦品牌人氣包款「BC Duo Bag」，由Cucinelli家族兩位姊妹聯手打造，主打無內襯設計與幾何拼接外觀，包含丹寧皮革、麂皮等材質選擇，實用又輕盈，成為日常穿搭中低調奢華的亮眼亮點。

曾之喬在今年（2025）2月生下兒子「甜蜜」，將重心回歸到家庭，她自認與另一半辰亦儒是「還不錯的隊友」，只是帶孩子容易忽略飲食，因此體重下降不少，也被中醫師提醒要規律進食。





▲「BC Duo Bag」，由Cucinelli家族兩位姊妹聯手打造，主打無內襯設計與幾何拼接外觀，包含丹寧皮革、麂皮等材質選擇 。（圖／品牌提供）





▲本季Brunello Cucinelli女裝系列延續品牌一貫的高雅質感 。（圖／品牌提供）



本季Brunello Cucinelli女裝系列延續品牌一貫的高雅質感，以本能與理性的共生為靈感主軸，設計語彙中揉合馬術騎士風格與現代都會剪裁，像是馬甲式背心、修身剪裁的西裝、以及以光澤面料呈現的挺拔線條，都突顯了女性在柔美中展現自信與果斷的態度。細節處更體現品牌工藝的極致講究，如混紡面料的自然光澤、不對稱剪裁設計，以及Monili珠鏈點綴的裝飾語言，低調中透出尊貴氣息。色彩搭配方面，從自然米白到深沉酒紅，再至經典蘇格蘭格紋、丹寧拼接等元素，讓服裝既有懷舊溫度，也注入現代時尚的活力。

【同場加映】





▲HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝，全球代言人檀健次出鏡演繹。（圖／品牌提供）

HOGAN 本季以品牌誕生地米蘭的建築語彙為靈感，打造出兼具優雅與鬆弛感的城市著裝。全球代言人檀健次出鏡演繹，腳踩 H-Stripes 燕麥色奢潮鞋履搭配經典飛行員夾克與「Address 地址」連帽衛衣，展現不羈且高級的率性感。除了 H-Stripes，廣告中他更換上 Hyperlight 系列慢跑鞋型，透過精緻皮革、流線結構與撞色細節，彰顯品牌舒適與時尚並進的理念。而 H691 系列休閒鞋則取材90年代滑板文化，鞋跟標誌壓印與一片式包覆結構突顯街頭潮流氛圍，搭配麂皮夾克盡顯秋冬層次感。