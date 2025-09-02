fb ig video ETtoday search mobile

5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

在人際關係中，友情向來是最溫暖卻也最容易產生誤解的一環。真正的朋友會在你需要時伸出援手，無論高峰或低谷都願意陪伴，但有些所謂的「朋友」，卻只在特定情況出現，甚至背後另有所圖。這類「假朋友」不僅會讓人心寒，也可能在無形中消耗你的情緒與能量。

只在有求於你時出現的朋友

這類人平時少有聯絡，但一旦有事需要幫忙，就突然變得熱情親近。可能是借錢、請託、求人脈關係等，結束後又立刻消失。你總覺得自己像個工具人，只在對方有需求時才存在。

永遠在比較、內心競爭的朋友

表面上稱兄道弟，但背後卻不斷暗自比較誰過得更好、誰工作收入高、誰感情更穩定。當你有好消息，他表面祝福，實則酸言酸語；你遇到困難時，他卻暗自得意或避而不談。

只願接受幫助，卻從不回應的人

這些人經常傾倒情緒、訴說煩惱，但當你需要支持時，他們卻總有「剛好很忙」、「最近很累」的藉口，久而久之，你會發現這段友情根本不平等，你只是被利用的出口。

在人前人後態度不同的朋友

當面稱讚你、表現親密，但轉身卻在別人面前講你的壞話，甚至扭曲事實，這種「兩面人」類型的朋友，最容易造成人際糾紛與信任崩解。

從不為你開心，反而潑冷水的朋友

你努力取得成就、分享喜悅時，他不是視而不見，就是潑你冷水、貶低你的努力，讓你懷疑自己是否做錯什麼。真正的朋友應該會為你感到驕傲，而不是妒忌與否定。

