錯怪部屬怎麼辦？超實用6步驟公式　化解職場尷尬局面

文／賈琳潔　圖／大是文化、達志示意圖

六步驟挽回誤解

那麼，該怎麼做才能在錯怪部屬的情況下，更有效的挽回關係和尷尬的局面呢？我們可以透過以下六步驟模型，來扭轉局面。

大是文化,帶人高手,書本,管理。（圖／達志示意圖）

抓準時機：一般來說，最好能在意識到誤解的第一時間就跟對方道歉，但有時也要觀察他當時的狀態。如果部屬正在氣頭上，最好等你們雙方都平靜一些，再找一個就近的時間和他溝通。不要拖得太久，越久你越難開口，他對你的怨念越深。明明起因是件小事，問題卻可能因為時間拖得太長，在團隊裡發酵。

分清場合：如果是和部屬在只有你們兩人在場的情況下產生了誤解，那就跟他單獨交談致歉。如果是在團隊其他同事也在場的情況下，建議先跟部屬私下致歉，得到他的諒解，之後在就近的團隊會議上解釋此事，表達你歉意的態度。

為什麼要在團隊中再提起此事呢？一是為了部屬，二是為了你自己。對部屬而言，這是為了挽回他在團隊中的顏面，讓大家知道客觀的事實，而不是只有部屬本人知道，其他同事還誤會他。對你自己，是挽回你在團隊中的威信，透過表明不怕承認錯誤來讓團隊更信賴你。

大是文化,帶人高手,書本,管理。（圖／達志示意圖）

表明態度：向部屬表示誠懇的道歉，因為只有真正的道歉，才能贏得對方的諒解。你的態度是否誠懇，對方能敏銳的感受到，不誠懇的道歉猶如雪上加霜，而真心的道歉，不光能解決當下的誤解，還能進一步增進你們的信任關係。

承擔責任：向部屬道歉時，要能夠表明自己願意承擔責任，為其掃清障礙，尋求對方的諒解。比如，像前文所說，在團隊會議上為部屬正名，就是一種承擔責任的積極表現。

解釋原因：向對方道歉時，不是單純的說「對不起」就可以，而是需要解釋自己錯怪他的原因，當時的處境和背景，以及你當時的需求。要注意這些解釋最好規避辯解式和糖衣砲彈式道歉，並以客觀、理性的方式陳述，為的是讓部屬理解發生

這件事的來龍去脈，增加其對你的諒解程度，讓他更容易接受你的道歉。

真誠補償：向部屬道歉後，最好再採取一些措施來彌補對其心理上造成的影響，也將這些補償措施作為拉近你們關係的機會。比如，一張你手寫的小卡片、一個小禮物、一杯奶茶，一些對他在工作上和生活上的關心和支持，都能讓部屬感受到你是在真誠的表達歉意，相信他也會用真誠與理解回應你。

【推薦書籍】

大是文化,帶人高手,書本,管理,。（圖／大是文化、達志示意圖）

書名：《帶人高手》

作者：賈琳潔

簡介：當當網新書榜第一名暢銷作家。15年人資管理資歷、面試過上萬人的外商經理。

出版社：大是文化

 

