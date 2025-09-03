下班卻無人敢走！1招打破尷尬　打工人必學皇室級處事法

文／諏内Emi 圖／大是文化、達志示意圖

到了下班時間，所有人還坐在位置上……

完成當天工作後想下班回家時，卻發現主管坐在位置上還沒離開，通常人們有三種反應：

不敢說自己要先下班，只能無奈的留在辦公室。

用一副好學生的態度說：「我完成○○了，有什麼地方需要幫忙嗎？」

落下一句：「不好意思，我先走了。」飛也似的逃出公司。

我們先檢視以上三種應對方式，會產生什麼結果。

選第一種，往後你可能就無法早點回家了。

而第二種，雖然部分公司在培訓時，經常教導新人要像這樣積極應對，但我並不推薦。因為如果對方說：「謝謝，這個就麻煩你了。」你等於挖坑給自己跳。

第三種是最不明智的做法，因為這麼做不僅會讓主管不開心，你肯定也會覺得不太自在。

正確的做法是，當主管問你是不是要下班時，準確的向他傳達「已完成今天的工作了」＋「對明天的工作充滿幹勁」。

具體的表達方式如下：

A：「我已完成所有○○的工作了。明天上班時，我會從△△公司的項目開始處理。」

B：「好的，你辛苦了。」

A：「您也辛苦了！我先告辭。」

這裡要注意的是，你在和主管說話時，要展現有幹勁、爽朗的態度，不要畏首畏尾，像做了虧心事，如此一來比較容易得到主管「辛苦了」等回應。除此之外，還能輕鬆化解原本可能會有些尷尬的場面。

明明順路卻不想和某人同行

參加完研討會這類活動後，有時我們會在回家路上巧遇認識的人，還發現他的方向和你一樣。如果對方是你希望能進一步交流或喜歡與之談話的人，倒是沒問題。但也有些人會讓你想避開他，覺得一個人走比較好。

碰到這種情況時，我們當然可以選擇假裝沒看到對方，不過這樣做確實有些尷尬（如除了內心過意不去，對方也可能發現你忽視他）。除此之外，是否還有更聰明的應對方式？

我的建議是，從站在不想讓對方等太久的立場出發，傳達出希望彼此能分開行動的想法。例如：「不好意思，因為我有一通電話要打，您先走吧，免得耽誤您。」

聽到這句話後，若對方和你只是點頭之交，通常不會堅持「沒關係，我等你」，通常會在回覆「那我先回去囉」之後，先行離開。

但使用這種說話技巧時，有一點需要注意的地方。

就是不要以「對方能和你一起完成的事」為理由。舉例來說：

A：「你要去○○車站嗎？」

B：「對啊。」

A：「真巧，我們的方向一樣。」

B：「但我途中會去一趟便利商店︙︙。」

A：「我也想順便買個飲料，一起去吧！」

不僅沒能避開對方，還增加了讓自己尷尬的時間。

有需要處理的郵件、要打的電話，或還要和其他人碰面等，對方不能和你一起行動，比較容易得到「我先走了」這樣的回覆。

有人可能會問，若在無法立刻抽身的電車裡遇到認識的人時，該怎麼辦？

這時可以使用前文介紹的「歡迎與制約」策略。

舉例來說，先和對方說：「您好，今天工作辛苦了！」（歡迎），然後加上「不好意思，我需要回覆幾封郵件」或者是「抱歉，我現在必須處理○○。因為剛才收到通知，今天要完成這件事」等，你得使用手機或筆電來處理工作的理由，說明現在無法和對方聊天（制約）。

最後分開時，若能說出「真高興能見到您！如果有機會，期待再次交流。」這類的話，還能為自己的形象加分。

和對方待在一起時，如果你表現出心不甘、情不願的樣子，可能會讓對方感到不快或產生內疚。無論如何，避免傷害到別人，都是最要緊的事。

用「無法和你一起行動的理由」這種狡猾的技巧，可以自然的拉開你和對方的距離，請善加使用。

【推薦書籍】

書名：《上班必學的100分回話》

作者：諏内Emi

累積著作銷售破80萬冊，教授日本大企業老闆、皇室的應對專家。



出版社：大是文化