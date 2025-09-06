fb ig video search mobile ETtoday

全智賢43歲小腹平到不科學！自律程度3招「縮食慾技巧」公開

全智賢43歲小腹平到不科學！3招「縮食慾技巧」公開：左手吃飯、戴牙套…自律程度驚呆全網

▲全智賢。（圖／取自andar_kr IG）

圖文／CTWANT

43歲的韓國女神全智賢，最近替運動品牌拍攝新照，一身緊身運動服完美展現逆天腰線和平坦小腹，完全零贅肉，網友直呼「狀態根本不科學！」。

她多年來能維持女神級身材，其實靠的不是極端節食，而是日常自律。最被討論的就是她的「縮食慾技巧」用左手吃飯，逼自己小口慢嚼；吃飯前塗上口紅，避免破壞妝容，自然放慢速度；甚至戴上牙套減緩進食，降低食物入口頻率。

▲全智賢多年來能維持女神級身材。（圖／取自giannajunfp IG）

這三招看似小細節，卻能幫助延長咀嚼時間，專家也指出，進食速度與肥胖率息息相關，當人吃太快，飽足感會延遲出現，容易攝取過多熱量；反之，細嚼慢嚥能降低血糖急速上升，控制胰島素波動，對維持體重非常有利。這也解釋了為何全智賢靠這些「縮食慾技巧」就能養成易瘦體質。

▲全智賢拍攝新照展現逆天腰線和平坦小腹。（圖／取自andar_kr IG）

另外全智賢也奉行「乾淨飲食法則」。她拒絕所有高糖、高鹽與加工食品，每天早晨必喝一杯新鮮蔬果汁促進代謝，每餐則以大量蔬菜和高蛋白食物填飽肚子，並堅持每天喝足2000ml的水。這樣的習慣，不僅維持體態，也讓肌膚狀態依舊緊緻透亮。

▲全智賢奉行乾淨飲食法則。（圖／取自giannajunfp IG）

運動更是她的日常！即便凌晨收工，她也能堅持早起跑步，固定安排瑜伽和有氧運動，把健身視為生活的一部分，對她來說「運動就像呼吸一樣自然」，這份十年如一日的堅持，讓她始終保持少女般的體態。

▲全智賢堅持早起跑步。（圖／取自giannajunfp IG）

全智賢用自律和細節證明，女神身材並非天生，而是靠長年累積的習慣養成，難怪43歲的她腰線依舊讓全網驚呼「凍齡女神！」。

▲（圖／取自giannajunfp IG）

