新光三越推「金卡會員」寵常客　一對一顧問服務還有專屬貴賓廳

▲新光三越推金卡會員服務。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越自10／1起修改升級會員制度，首度新增「金卡會員」級別。與現行橘卡、貴賓卡、銀卡做出區隔，提供常客更加完善的服務內容，最大亮點是首創一對一專屬服務顧問，並提供專屬貴賓廳、停車與點數回饋等六大禮遇，鎖定高端消費族群，單月消費60萬元即可直接晉升金卡。

台灣百貨越來越多，業者擴展來客之餘也紛紛設立會員制，針對常客提供個客製化的專屬服務，台灣最大連鎖百貨新光三越，近期宣布會員新制，將以往消費最高的「銀卡」卡別上再設定「金卡」，消費者單月消費達60萬元，或銀卡會員於效期內累積消費60萬元就能升等。

金卡會員制度強調個人化服務，每位會員配置專屬服務顧問，從新品推薦到禮品選購，提供即時訊息與購物建議。館內也設立金卡會員專屬貴賓廳，每日可使用一小時，並提供迎賓飲品與時尚刊物，讓購物過程中能有專屬休憩空間。

金卡會員每月享有16小時免費停車時數，每日最高可折抵6小時，單筆滿100元可獲得1.5倍點數，生日當天還有點數雙倍送，另搭配新光影城與 skm online 專屬折扣。新光三越也強調會不定期提供卡友專屬禮或關係企業優惠，讓會員感受到專屬尊榮。目前新光三越會員最高等級為黑卡，採邀請制，金卡則為消費滿額可申請。

▲環球購物中心推會員分級制，鞏固主顧客。（圖／業者提供）

環球購物中心2025年初也宣布新會員制度，消費者可根據累積消費金額自動升級會員等級。一星會員為基礎等級，加入即享100點入會禮、生日禮券及每月會員日的線上購物優惠；累積消費滿1萬元可升為二星會員，額外獲得升等禮及三節禮點數回饋；三星會員則需累計消費滿5萬元，享免費停車、健身體驗券，以及高達500點的三節禮點數等多項尊榮服務。