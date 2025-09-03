麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025主打葡萄柚風味　SPEY用威士忌說愛情

fb ig video ETtoday search mobile

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

麥卡倫「Classic Cut 經典復刻系列」自2017年起，每年都會由釀酒團隊從上萬桶窖藏中挑選代表性風味。今年邁入第九款的「Classic Cut 經典復刻2025」，台灣率先亞洲首發，延續高酒精濃度、接近原酒強度的設定，強調能展現威士忌的多層次面貌。

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

這次的年度代表風味是「葡萄柚」。酒液融合歐洲與美國雪莉橡木桶的果乾與巧克力調性，搭配波本桶帶來的香草甜香，形成金黃如夕陽般的酒色。香氣部分，能嗅到橙皮、大麥糖與牛奶巧克力；入口時是糖霜般的甜感，交織葡萄柚、檸檬蛋白霜與焦糖杏仁；尾韻則以柑橘果香與木質辛香收束，帶來悠長的回味。

酒精濃度為 50.6%，純飲能感受到焦糖與奶油杏仁的濃厚香氣，加水稀釋到 40% 時，會轉化為較柔和的香草奶酪與葡萄柚甜香；若稀釋至 20%，則呈現蘋果、檸檬皮與烘焙香氣。這樣的風味變化，也呼應了系列強調「每一年皆為當下印記」的概念。

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

自2017年推出以來，Classic Cut 系列每年皆有不同特色，曾以雪莉桶風味呼應新酒廠落成，也有釀酒師帶來柑橘、果香、香草等元素的探索。2025年的版本延續這份傳統，並將葡萄柚定調為年度象徵風味，為系列再添一個值得收藏的篇章，也能展現威士忌的不同風貌。

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

SPEY 與畢卡索官方合作的聯名系列，自2023年起以藝術家七位情人的故事為靈感，陸續推出多款限量酒。相隔一年半，第六章《EVA》終於在2025年回歸，靈感來自畢卡索與情人 Eva Gouel 短暫卻濃烈的情感篇章。

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

酒液選自1998年珍稀原桶，融合雪莉、波特與波本三桶熟成，呈現26年高年份的厚實風味。香氣帶有蘭姆葡萄與雪莉調性的花果芬芳，入口滑順，尾韻浮現黑巧克力與細緻柔美的收束，帶來深刻印象。全台限量 720 瓶，自 8／27 至 9／7 開放預購，由 SPEY 官方指定經銷商販售。

▲麥卡倫Classic Cut 經典復刻2025。（圖／品牌提供）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

