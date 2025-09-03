花果木質香正夯！TOM FORD東方旅人、帕爾瑪之水迷煙茉莉淡香精接力上市

fb ig video ETtoday search mobile

記者曾怡嘉／綜合報導

中性木質調香水人氣不墜，但聞久了木質調，總覺得再加一點甜味會更好，於是花果香木質調香水成了新寵，TOM FORD私人調香系列打造全新東方旅人香氣，將古老陳相融入獨家花香，而Acqua di Parma 也祭出全新迷煙茉莉淡香精，打造首款男女適用中性茉莉木質香。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD私人調香系列 東方旅人，50ml，10,150元。

TOM FORD 私人調香系列推出全新-東方旅人，這款香氣將古老神祕的沉香，結合未來感十足的花香調，利用獨家花香沉香三重蒸餾精萃，將天竺葵與原生紅牡丹香氣層層交織，重新詮釋沉香的深邃張力。

▲▼香水 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲東方旅人香氣共有4種尺寸可選擇，圖為30ml與50ml。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 信義新天地 A11櫃位全新登場。

TOM FORD 專屬培育的珍稀沉香，為整體香氣奠定深邃木質基調。以強勁香氣與濃郁花香層層交織，並在廣藿香、岩蘭草、莎草與麝香的溫潤氣息中推向高潮，譜出一場氣味的史詩篇章。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma 迷煙茉莉淡香精，50ml，9,500元。

Acqua di Parma 推出全新迷煙茉莉淡香精，以古老的冷脂吸法精心歷時淬鍊而成，除了主調是茉莉精萃外，其中更添加紅茶以及癒創木，可說是市面上首款男女都適合使用的中性茉莉木質香。

▲▼香水 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲迷煙茉莉香調也推出同款擴香與香氛蠟燭。

香氛的前調由義大利檸檬精萃、粉紅胡椒精萃與艾草精萃帶來清新提振的開場；中調則展現茉莉冷脂精萃、紅茶精萃與鳶尾根精萃細膩層次；基調由癒創木、莎草精萃與廣藿香精華穩固香氣底蘊，營造出溫暖而有力的餘韻。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲調香師Daphne Bugey創作無數知名香氛。

此次合作的調香師Daphne Bugey也大有來頭，香氛創作自由奔放，每一款香氛作品，都是她靈魂的延伸，也是她個人無盡好奇心的香氛寫照，Daphne之前曾創作過的作品包含阿蒂仙的植物園全系列，Le Labo的玫瑰31、佛手柑22、薰衣草31等，是位非常擅長將木質與花香結合的調香大師。

香水, 調香, 木質調, 新品, 設計, TOMFORD, Acqua di Parma

