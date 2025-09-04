CAFE!N × WASABI BEAR跩萌小熊上紙杯　臺虎啤酒飄日本味

記者蔡惠如／綜合報導

跨界聯名成為今年餐飲與飲品市場的熱門策略。CAFE!N 與韓國角色 WASABI BEAR 合作，將跩萌小熊融入咖啡飲品與周邊商品；臺虎精釀則與日本啤酒廠宇宙 UCHU 攜手，推出限定 Cold IPA，並規劃釀酒師來台活動，帶來不同面向的聯名體驗。

▲CAFE!N × WASABI BEAR跩萌小熊化身咖啡與周邊。（圖／品牌提供）

CAFE!N 與韓國創作角色 WASABI BEAR 聯名，以「TAKE IT EASY! LET IT BE.」為主題，將芥末熊、韓式辣醬熊與黃芥末熊三個角色的個性融入咖啡紙杯與周邊商品。聯名推出多款限定飲品，包括「開心果漂浮黑咖啡」、「荔枝紅玉紅茶」、「焙茶拿鐵」等，並設計起司芥末蛋沙拉熱狗堡、小米甜甜圈、抹茶巧克力軟餅乾等輕食與甜點，呼應角色的「調味靈魂」設定。

此外 CAFE!N 也推出印有小熊造型的濾掛咖啡、芥末熊玩偶、大頭吊飾等周邊商品，並與台灣辣醬品牌合作推出芒果辣醬。價格方面，飲品自70元起，輕食約75元至110元，聯名玩偶880元起，於全門市販售，部分則限定會員於官網購買。

近期臺虎精釀與日本啤酒廠宇宙 UCHU 共同研發《Taiping High Cold IPA》，選用新星酒花 Krush 與 Nelson Sauvin，再疊加 Simcoe、Mosaic 等品種，釋放熱帶水果與柑橘香氣，並加入山梨縣當地米，讓酒體更清爽俐落。酒精濃度 7%，提供 300ml 與 600ml 兩種容量，售價分別為 350 元與 700 元。

新品將自 9／3 起限量登台，並於 9／5 與 9／6 舉辦 Tap Takeover 活動，由宇宙 UCHU 首席釀酒師 Masahiro San 現場與消費者互動，活動地點包括臺虎啜飲室大安與 Mikkeller Bar Taipei。屆時除了聯名啤酒外，現場還會提供多款 UCHU 熱門酒款，讓啤酒迷一次品嚐。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。