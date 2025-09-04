fb ig video search mobile ETtoday

彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」　板橋新店推薦單品一次看

>

記者鮑璿安／ 綜合報導

經典潮流品牌 MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG） 在板橋大遠百盛大開幕，當天特別邀請新生代演員彭千祐率性演繹品牌 2025 早秋系列「Liberty & Poise」，他笑稱自己平時就喜歡外套的份量感，私下偏好大地色系單品，這次穿上的搭配「真的是平常會穿的衣服」，甚至幻想著穿這樣坐在巴黎咖啡廳，將日常與法式風格自然連結 。

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲經典潮流品牌 MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG） 在板橋大遠百盛大開幕，當天特別邀請新生代演員彭千祐率性演繹品牌 2025 早秋系列「Liberty & Poise」 。（圖／品牌提供）

彭千祐以刺繡復古插圖棉質飛行外套搭配多色條紋長袖上衣，下身則是米色寬版單摺長褲，展現出瀟灑俐落的層次感。談到此次系列，他表示 M+FG 的早秋設計清新帥氣、任何季節都能輕鬆駕馭。他特別推薦多層次穿搭法，既符合日常舒適性，又能打造率性時尚氛圍。彭千祐透露自己因為頭髮細軟，平時很常戴帽子，「等一下就會帶一頂回家」。

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

此次板橋大遠百新店開幕，MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD 也同步帶來一系列值得收藏的早秋推薦單品，刺繡復古插圖棉質飛行外套以簡約俐落的輪廓結合細膩的刺繡細節，完美展現品牌的法式復古精神。鞋履方面，麂皮德訓女鞋延續經典運動鞋型，柔軟麂皮材質帶來舒適腳感，無論日常或街頭穿搭都能輕鬆駕馭。

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲▼ 彭千祐示範M+FG學院風「想坐在巴黎咖啡廳」 。（圖／品牌提供）

▲ Matin Kim 也正式進駐板橋大遠百，並同步推出 2025 秋季系列「My true self」 。（圖／品牌提供）

同一時間，韓設計師品牌 Matin Kim 也正式進駐板橋大遠百，並同步推出 2025 秋季系列「My true self」。本季以「自我真實」為題，透過都會背景與童年記憶的細節交織，結合俐落剪裁與中性色調，展現兼具率性與感性的時尚美學。9 月 5 日至 11 日期間，全館帽款享 8 折優惠，單筆消費滿 NT$3,000 並追蹤官方 Instagram，即可獲得品牌貼紙與拍貼機體驗。開幕現場同步亮相多款獨家單品，其中包括口袋迷你包、韓文元素 Logo 上衣、經典鐵牌側拉鍊飾肩背包，展現品牌在細節與材質上的巧思。

MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD, 演藝圈, 彭千祐, 板橋

