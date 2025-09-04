fb ig video search mobile ETtoday

感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊

>

▲▼星座,愛情,心理,焦慮,失去 。（圖／Pexels）

▲感情走到盡頭的 5 大跡象 。（圖／Pexels）

編輯／Ann

在一段感情中，最難面對的莫過於「走到盡頭」的時刻，有些跡象若持續出現，往往意味著兩人的關係已經失去原有的溫度與支撐力，以下整理出感情走到盡頭的 5 大跡象，也許能幫助正在迷惘的人更清楚看見現實。

1. 溝通變得冷漠或無效

曾經無話不談的兩人，開始變得話題貧乏，甚至避而不談重要事情。即便開口，也是爭吵、敷衍或冷漠回應，溝通再也無法解決問題，當對話只剩下義務或沉默，代表感情中的連結正在瓦解。

2. 彼此生活越來越分開

相愛時總想參與對方的日常，而當愛意淡去，彼此的生活開始分道揚鑣。不再關心對方行程，也不再想分享自己的喜怒哀樂，久而久之，就像兩個平行線上的人，即便在一起也顯得疏離。

3. 缺乏親密與依賴感

身體上的親密與心理上的依靠是維繫感情的重要元素，當擁抱、牽手甚至一句「晚安」都變得罕見，或者不再想依賴對方，代表安全感與信任感已經消失。這種缺乏親密的狀態，往往是感情走向終點的警訊。

4. 對未來規劃不再一致

戀人間的承諾與未來規劃，是支撐關係的重要基礎，當雙方開始避免談論未來，或各自的計畫完全背道而馳，便代表這段感情缺乏繼續前進的動力。沒有共同願景，愛情也很難持續。

5. 出現冷漠與厭惡感

最明顯的跡象是，對方的一舉一動都讓自己感到不耐煩，甚至產生厭惡感，曾經可愛的小習慣，變成無法忍受的缺點。當欣賞轉為嫌棄，這段關係往往已經失去了修補的可能。

關鍵字：

感情, 關係, 警訊, 走向終點, 冷卻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

舒淇抵達威尼斯私服時髦度完勝！BV焦糖色編織包搭運動鞋鬆弛感滿點 感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊 年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」 營養師曝榴槤高營養價值　提醒「一類人」不宜食用 雅典錶精緻琺瑯襯創意機芯　攜手音響品牌造響亮單問錶

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面