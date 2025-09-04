敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

▲這些星座伸張正義根本沒在怕。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有的人就愛打抱不平，看到不公義的事情就會爭取，即便不關自己的事情，也要爭個公道，盤點沒在怕的超正義星座Top 5，看看誰上榜了！

第1名 獅子座

獅子自帶王者氣場，最看不慣弱者被欺負，像是在職場上看到同事被無理刁難，他們一定會第一個站出來替人辯護，即使可能惹來麻煩也無所畏懼，對獅子來說，主持公道就是他們的驕傲。

#第2名 牡羊座

牡羊直來直往，遇到不公義會當場開嗆，像是公車有人插隊，牡羊絕對大聲制止，甚至會帶頭排整齊。他們衝動卻真誠，正義感完全不怕得罪人。

#第3名 射手座

射手熱愛自由，也最受不了壓迫。比如遇到同學被不公平對待，射手會馬上串聯大家幫忙，甚至帶頭抗議。他們信仰真理，不畏衝突，覺得「該說的話就要說出來」。

#第4名 天蠍座

天蠍雖然外表冷靜，但一旦遇到不正義，他們會暗中蒐證，最後果斷出手，比如發現有人霸凌，天蠍可能默默收集證據，讓惡人無法狡辯，他們的正義感偏隱忍型，但殺傷力極強。

#第5名 水瓶座

水瓶重視公平與人權，討厭不合理的規則或歧視。不同於牡羊、獅子正面衝撞，水瓶更擅長用理性辯論、群體串聯來維護正義。像是遇到公司制度不公平，他們會勇敢提出改善建議，甚至帶頭推動改革。他們的正義感很「知性」，卻也相當有力量。