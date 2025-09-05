fb ig video search mobile ETtoday

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在日常生活中，有些人總是丟三落四，出門少帶東西、答應的事轉眼就忘，常常讓身邊的人哭笑不得，從星座的角度來看，某些星座因為性格散漫、注意力分散或是太過隨性，而特別容易成為「健忘代表」，以下就來看看最容易忘東忘西的三大星座。

TOP 3：雙魚座

雙魚座心思浪漫、想像力豐富，但常常沉浸在自己的小劇場裡，對現實生活中的小細節就容易忽略，像是答應朋友的聚會、帶重要文件出門這類事，他們不是忘了時間，就是把東西放在一個「連自己都記不住的角落」，雙魚的健忘，更多來自於過度分心與缺乏專注。

TOP 2：射手座

射手座天生自由不拘小節，他們的腦袋總是在規劃下一趟旅行或是新挑戰，對於瑣碎細節完全不上心，出門忘記帶鑰匙、手機沒電卻沒帶行動電源，這些都是射手日常，雖然健忘常帶來困擾，但他們總能一笑置之，不會太過在意，反倒讓旁人覺得又氣又好笑。

TOP 1：水瓶座

水瓶座腦中經常裝著天馬行空的想法，他們的注意力常跳躍到各種新鮮的議題上，導致現實生活裡容易「忘東忘西」、不管是會議資料、重要日程，還是生活必需品，水瓶都能用「啊我剛剛在想別的事」來合理化，這種健忘不僅是因為粗心，更是因為他們大腦總在高速運轉，根本無法專注在瑣碎的細節上。

