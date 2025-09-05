97%精華比例、冬蟲夏草配方！一瓶妝前乳提亮同時保養

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

肌膚做好保養，可以讓整體狀態看起來更好，不僅可以單擦出門，更能夠幫助後續底妝服貼，近期有多款很好用的妝前乳，比起層層保養更加省時，一瓶就可以快速搞定完美狀態。

＃克蘭詩 蘋果光妝前精華乳，30ml、售價1800元

克蘭詩,東森自然美,BOBBI BROWN,彩妝,妝前乳,保養 。（圖／品牌提供）

植物萃取成分專家克蘭詩將70年護膚科研注入彩妝之中，針對暗沉、粗糙的肌膚，設計出全新的蘋果光妝前精華乳，一瓶結合妝前、養膚、打底的效果，高達97%的精華成分比例，立刻可以感受到水感的保濕度，搭配HD珍珠光感粒子可以修飾肌膚瑕疵，專利植萃磁力鎖妝科技更能加強後續妝容持久度。

＃東森自然美 水光瑩潤防曬素顏乳，30ml、售價2580元

克蘭詩,東森自然美,BOBBI BROWN,彩妝,妝前乳,保養 。（圖／品牌提供）

以SPA起家的東森自然美專注肌膚呵護需求，在7月推出水光瑩潤防曬素顏乳，水感成分一抹就可以擁有抵抗紫外線的效果，並且加入超級抗氧化成分薑黃，結合蓮葉、綠茶與當歸等修護成分，上妝同時也可以加強肌膚保養，長時間打造素顏光感美肌。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳－玫瑰粉色，40ml、售價2150元

克蘭詩,東森自然美,BOBBI BROWN,彩妝,妝前乳,保養 。（圖／品牌提供）

冬蟲夏草一直都是BOBBI BROWN經典熱賣的底妝系列，尤其受到乾性肌膚的喜愛，在2025秋冬推出全新持妝乳，淡雅的玫瑰粉色可以提亮肌膚，修正蠟黃、暗沉的問題，具有冬蟲夏草精華、植萃醣、紅海藻及甘草根等，絲滑質地迅速就可以打造出飽滿、水潤的肌膚妝感。

克蘭詩, 東森自然美, BOBBI BROWN, 彩妝, 妝前乳, 保養

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

