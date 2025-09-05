LG閨蜜機第二代台灣10月開賣　可拆卸掛牆上、帶出門露營通通都好用

▲LG 第二代StanbyME 2 閨蜜機可直接拆卸，運用更多元。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

LG 在 2023 年首度推出移動式螢幕「StanbyME 閨蜜機」，憑藉可推移的設計與靈活操作，受到許多小家庭與商業空間青睞。今年推出的第二代「StanbyME 2 閨蜜機」近期正式在台開賣，二代比一代新增可拆卸、可壁掛與可平放等功能，從單純移動轉換至不同使用型態，讓使用情境更貼近日常娛樂需求。

StanbyME 2 延續第一代的移動式基底，並進一步提供4種使用模式，包括可推動調整高度的螢幕、可拆卸搭配立架使用、可壁掛融入家居，以及可完全平放化身互動桌遊平台。此設計讓螢幕能不用侷限於客廳觀賞，還能帶到戶外、其他住家空間中，或作為家中擺設與遊戲互動的一部分。

在家中螢幕可隨意推到沙發旁邊，邊躺邊追劇，或在廚房邊煮飯邊看食譜影片；當親友聚會時，螢幕放平就能變成桌上互動遊戲機，增添聚會趣味；拆下螢幕可搬到戶外陽台、露營與野餐設施，投放簡報或播放音樂影片，延伸更多使用想像。

StanbyME 2 配備 QHD 面板與 α8 AI 影音處理晶片，支援 Dolby Vision、HDR10 及虛擬 9.1.2 聲道環繞音效，並內建 webOS 系統，提供多元影音串流服務。同時相容 AirPlay 與 Google Cast，能支援跨裝置播放。電池續航較前代提升超過 30%，單次充電可無線播放約 4 小時，另新增 USB-C 連接埠，可用於充電或連接外部裝置，預計將於 10 月在 LG 官方線上商城開賣，售價 32,900 元。





▲三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作。（圖／品牌提供）

韓廠三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作是最大亮點，能感應使用者手勢，所以在投影畫面上，能直接按下暫停鍵，搭配相關程式還能與孩子一起在桌上塗鴉、投影食譜在廚房工作檯操作等，不再擔心手濕滑不能碰螢幕。

The Premiere 5搭配內附的觸控腳架，可於桌面或地面開啟20至40吋大小的「觸控模式」，結合紅外線攝影機與雷射投影技術，能感應使用者的操作手勢，實現「在投影畫面上直接觸控」的互動體驗。

使用者可將YouTube瑜珈影片投影在地板，邊做邊點擊播放／暫停，或是跟小孩在桌面玩繪圖、全家人一起畫畫或玩互動遊戲，烘焙時也能將步驟影片投影在操作台上，不必擔心手機被麵粉弄髒。不僅提升便利性，也讓投影機從單向播放裝置，變成更多互動上的應用。

機身搭載三星Tizen OS，可直接播放Netflix、YouTube等串流內容，免接電視盒。針對遊戲玩家，內建AI遊戲助理與GameBar，支援21:9與32:9寬畫面比例切換，以及遊戲參數微調，提升沉浸感。支援SmartThings與AirPlay 2，可連接手機、平板畫面投影，不使用畫面時，還可持續播放音樂，維持室內氛圍，目前已開放預購，售價54,900元。