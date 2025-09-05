GUCCI「粉紅噴霧」穩坐銷售冠軍！rom＆nd快閃店贈禮拿到手軟

記者李薇／台北報導

迎接即將到來的美妝大檔期「周年慶」，百貨專櫃也在最後的時間，趕快讓各品牌進駐；近期就有不少精品彩妝有了新變化，韓系美妝也是來勢洶洶，搶攻女性愛美市場。

＃GUCCI Beauty 忠孝SOGO正式開幕

去年在台灣登場的GUCCI Beauty搶先落腳SOGO百貨1樓戰場，立刻吸引許多粉絲追隨，在今年9月也正式在老地方落腳，全新的櫃位設計採用鮮明復古風格的淡黃色系打造，展現出歐式建築的典雅與氣質，即日起至9月底更是祭出優惠活動，只要消費滿8000元，就可以獲得彩妝旅行組，一次帶走品牌熱賣迷你版妝前乳與唇膏還有化妝包。另外，GUCCI Beauty也分享台灣熱銷TOP 3：精粹噴霧、絲潤柔光妝前乳、絲潤氣墊粉餅，底妝更是用過就回不去的人氣單品。

＃TOM FORD 新光三越信義新天地A11

新光三越信義新天地A11以創新的店型與品牌受到年輕人喜愛，TOM FORD台灣第10間據點也確立在此扎根，集結時尚與潮流風格的設計，期待吸引更多客群關注；慶祝全新據點登場，品牌也同步發表私人調香系列東方旅人以及縱情香草限量彩妝系列，其中，私人調香系列更是TOM FORD一直引以為傲的標誌性香氣，這次新添東方旅人、神秘東方兩款味道，將核心材料沉香以不同的面貌呈現出來，展現出更為柔軟、魅惑的張力。

＃rom&nd UR LIVING南西一店

由美妝部落客所創立的rom&nd在南韓上市之初就聲名大噪，親民的價格加上厲害的質感，擄獲韓妞的心，9月初也終於登陸台灣UR LIVING南西一店，60坪的超大空間以粉紅色PINK OFFICE為主題，利用膚色、喜歡的色系或是質地，將美妝系列全部區分，讓女孩可以瘋狂玩色試妝。



