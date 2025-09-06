fb ig video search mobile ETtoday

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

>

記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

在生活中，總有人滿腦子都是遠大的夢想，卻少了腳踏實地的行動力，這樣「好高騖遠」的特質常讓人覺得理想與現實脫節，從星座角度來看，有些星座天生愛追求夢幻藍圖，容易高估自己能耐，卻忽略細節與執行面，快來看看你有沒有上榜。

星座 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 3：雙子座

雙子座頭腦靈活、創意多，常常對新鮮事物充滿熱情，今天想創業、明天想環遊世界，後天又可能熱衷於新技術或投資，然而，他們容易因為好奇心太重而缺乏持續力，總是把焦點放在「有趣的未來」而不是「眼前的基礎」，這種狀態下，他們的計畫容易停留在構想階段，導致實際成果有限。

星座 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 2：射手座

射手座熱愛自由、追逐理想，常常訂下遠大的目標，口中充滿對未來的願景與信念，他們確實勇於挑戰、敢於冒險，但有時過度樂觀，忽略實際困難，例如想出國闖蕩、想快速累積財富，卻忽略了資源、能力與環境的限制，射手座的「眼高手低」往往來自他們對夢想的過度憧憬。

星座 。（圖／tvn_drama IG）

TOP 1：水瓶座

水瓶座是典型的理想主義者，腦中經常充滿宏觀的藍圖與創新概念，甚至會提出顛覆傳統的想法，他們關注未來世界的可能性，卻常常忽視現實社會的規則與落實細節，導致理論與行動出現落差，水瓶的特質讓他們容易陷入「高遠的理想」卻少了具體執行力，最終常被認為是典型的好高騖遠代表。

關鍵字：

星座, 占卜, 個性

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊 Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」 敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面