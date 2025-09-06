好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在生活中，總有人滿腦子都是遠大的夢想，卻少了腳踏實地的行動力，這樣「好高騖遠」的特質常讓人覺得理想與現實脫節，從星座角度來看，有些星座天生愛追求夢幻藍圖，容易高估自己能耐，卻忽略細節與執行面，快來看看你有沒有上榜。

TOP 3：雙子座



雙子座頭腦靈活、創意多，常常對新鮮事物充滿熱情，今天想創業、明天想環遊世界，後天又可能熱衷於新技術或投資，然而，他們容易因為好奇心太重而缺乏持續力，總是把焦點放在「有趣的未來」而不是「眼前的基礎」，這種狀態下，他們的計畫容易停留在構想階段，導致實際成果有限。

TOP 2：射手座



射手座熱愛自由、追逐理想，常常訂下遠大的目標，口中充滿對未來的願景與信念，他們確實勇於挑戰、敢於冒險，但有時過度樂觀，忽略實際困難，例如想出國闖蕩、想快速累積財富，卻忽略了資源、能力與環境的限制，射手座的「眼高手低」往往來自他們對夢想的過度憧憬。

TOP 1：水瓶座



水瓶座是典型的理想主義者，腦中經常充滿宏觀的藍圖與創新概念，甚至會提出顛覆傳統的想法，他們關注未來世界的可能性，卻常常忽視現實社會的規則與落實細節，導致理論與行動出現落差，水瓶的特質讓他們容易陷入「高遠的理想」卻少了具體執行力，最終常被認為是典型的好高騖遠代表。