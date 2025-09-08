包開箱／Valextra全新ViVi質感新包2背法超百搭！輕巧大容量必收

記者鮑璿安 ／綜合報導

義大利精品皮具品牌Valextra在本季迎來了全新包款 ViVi Shopping Bag，以建築感線條與精緻工藝，描繪夏末光影下的輕盈姿態。而最圈粉的細節莫過於可折疊變化的造型包身，為日常造型注入更多自由與可能。





▲ Valextra ViVi Shopping Bag 最大亮點在於雙重造型設計，當包身側邊展開時，鮮明的「V」字結構立體展現，率性大方；若將側邊收起，則轉化為俐落簡約的長方輪廓。（圖／品牌提供）

ViVi Shopping Bag 延續ViVi Hobo對高級感的詮釋，包款採用 Valextra 經典 Millepunte 小牛皮打造，質感細緻卻堅韌耐用。搭配品牌標誌性的 Costa 手工油邊工藝，精準勾勒包身線條，呈現宛如瓷器般的細膩光澤，內襯則選用柔軟灰色麂皮，為包體結構提供支撐。

▲ 品牌標誌性的 Costa 手工油邊工藝，精準勾勒包身線條。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

ViVi Shopping Bag 最大亮點在於雙重造型設計，當包身側邊展開時，鮮明的「V」字結構立體展現，率性大方；若將側邊收起，則轉化為俐落簡約的長方輪廓，低調而優雅無論是通勤、旅行或周末休閒，都能展現不同面貌。包款提供 Medium 與 Large 兩種尺寸，從通勤到旅行一次滿足兼顧多元生活需求，色彩選擇更是豐富，包括經典的羊皮紙白、清新的尼亞加拉藍、溫潤的撒哈拉色、優雅裸色，以及永恆百搭的墨黑色，從清新亮麗到沉穩內斂，皆能襯托個人風格。

貼心的可拆卸拉鍊內袋，以皮革繫帶固定，可安全收納貴重物品，亦能獨立作為隨身小包使用。包口以雙層隱藏磁扣收合，兼顧安全性與外觀俐落感；長提把比例設計恰到好處，肩背時優雅自然，讓功能性與時尚美感完美結合。作為《The Escape》企劃的重要篇章，ViVi Shopping Bag 承載著 Valextra 對義大利盛夏的致敬。它捕捉陽光與旅途的自在律動，凝結夏末悠閒氛圍，並以細緻工藝開啟屬於秋季的新篇章。

當今名人街拍最常上身的 It Bag 再+1！Balenciaga 全新 Rodeo 系列包款席捲本季時尚話題，從名媛 Hailey Bieber、演員 Lindsay Lohan 到法國影后 Isabelle Huppert，各自以不同風格詮釋這款個性包袋。而Rodeo在多季風靡之後，2025冬季也帶來進化亮點，打造出迷你小巧的Vanity 化妝包，讓人難以抗拒。

Rodeo 包款命名源自比佛利山莊著名的 Rodeo Drive 購物大道，傳遞現代奢華生活的態度。本季 Balenciaga 以各種質地詮釋這款經典結構設計，包含細緻絨面小牛皮、光澤皮革與鱷魚壓紋，從啞光的低調高貴，到略帶做舊感的歲月溫度，讓每一款包都像是可被收藏的藝術品。





▲Hailey Bieber 以皮衣牛仔褲的隨性風格搭配黑色鱷魚壓紋 Rodeo Large 手袋 。（圖／品牌提供）





▲ Balenciaga 品牌大使 Isabelle Huppert，則以丹寧套裝搭配低調Rodeo 手袋亮相巴黎 。（圖／品牌提供）

