Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠

▲品牌創辦人James Dyson出席全球發表會。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson今（9／5）於德國柏林舉辦全球發表會，由品牌創辦人James Dyson親自出席，手持自家最新旗艦款吸塵器V16 Piston Animal登場，同場也發表創新設計（終於！）的手持吸塵器產品「PencilVac Fluffycones」，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

在我們逐漸習慣市場上千篇一律的手持式吸塵器後，Dyson終於給了我們「筆型吸塵器」PencilVac 的成熟產品，內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。

除了筆型新品，Dyson 也發表旗艦款 V16 Piston Animal 強勁雙錐吸塵器，該機種搭載 900W Hyperdymium 馬達，吸力達 315AW，並採用專利動態氣旋技術維持穩定效能。新設計的 All Floor Cones 雙錐無纏結吸頭，號稱能避免毛髮卡住，就算吸入 60 公分長髮也能順暢進入集塵筒。

V16 Piston Animal 另一大亮點是 CleanCompaktor 壓縮式集塵筒，集塵容量比前代提升六倍，最多可 30 天不倒灰塵，清理垃圾時還能減少揚塵，讓打掃流程更輕鬆。台灣市場於今日發表同步上市，售價 30,900 元。Dyson 今發表 11 款新世代產品，橫跨吸塵器、空氣清淨與美髮系列，部分產品將陸續在台上市。

▲伊萊克斯極適家居700系列無線濕拖吸塵器。

瑞典家電品牌 Electrolux 伊萊克斯也在目前進行的柏林全球消費性電子大會 IFA 2025，發表旗下多款產品，包括極適家居 900 系列無線濕拖吸塵器，以及專為寵物家庭打造、滿足室內潔淨空氣需求的極適家居 500 寵物抗敏空氣清淨機。

針對吸塵器產品，伊萊克斯也推出一系列涵蓋掃地機器人、無線乾濕兩用吸塵器、一機多用洗地吸塵器等的全方位濕拖清潔產品，全面應對多樣化的居家清潔情境。廚房家電則有800系列4合1蒸氣氣炸鍋、12公升氣炸烤箱與700系列健康氣炸鍋。