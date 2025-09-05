fb ig video search mobile ETtoday

Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠

>

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

▲品牌創辦人James Dyson出席全球發表會。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

英國家電品牌Dyson今（9／5）於德國柏林舉辦全球發表會，由品牌創辦人James Dyson親自出席，手持自家最新旗艦款吸塵器V16 Piston Animal登場，同場也發表創新設計（終於！）的手持吸塵器產品「PencilVac Fluffycones」，以筆直輕巧的風格亮相，機身僅重1公斤，使用者打掃時終於能把肩頭重擔減輕了。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

在我們逐漸習慣市場上千篇一律的手持式吸塵器後，Dyson終於給了我們「筆型吸塵器」PencilVac 的成熟產品，內建 Dyson 史上最小最快的 Hyperdymium 馬達，直徑僅 28 毫米，長得就像一支細細的筆，支援每分鐘 14 萬的轉速，強調在筆直輕量的外型下，可維持強勁吸力，其設計特別適合日常隨手清潔，包括書架角落落塵、沙發縫隙，或煮飯後廚房地板上的碎屑，都能快速處理。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

除了筆型新品，Dyson 也發表旗艦款 V16 Piston Animal 強勁雙錐吸塵器，該機種搭載 900W Hyperdymium 馬達，吸力達 315AW，並採用專利動態氣旋技術維持穩定效能。新設計的 All Floor Cones 雙錐無纏結吸頭，號稱能避免毛髮卡住，就算吸入 60 公分長髮也能順暢進入集塵筒。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

V16 Piston Animal 另一大亮點是 CleanCompaktor 壓縮式集塵筒，集塵容量比前代提升六倍，最多可 30 天不倒灰塵，清理垃圾時還能減少揚塵，讓打掃流程更輕鬆。台灣市場於今日發表同步上市，售價 30,900 元。Dyson 今發表 11 款新世代產品，橫跨吸塵器、空氣清淨與美髮系列，部分產品將陸續在台上市。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯極適家居700系列無線濕拖吸塵器。

瑞典家電品牌 Electrolux 伊萊克斯也在目前進行的柏林全球消費性電子大會 IFA 2025，發表旗下多款產品，包括極適家居 900 系列無線濕拖吸塵器，以及專為寵物家庭打造、滿足室內潔淨空氣需求的極適家居 500 寵物抗敏空氣清淨機。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

針對吸塵器產品，伊萊克斯也推出一系列涵蓋掃地機器人、無線乾濕兩用吸塵器、一機多用洗地吸塵器等的全方位濕拖清潔產品，全面應對多樣化的居家清潔情境。廚房家電則有800系列4合1蒸氣氣炸鍋、12公升氣炸烤箱與700系列健康氣炸鍋。

▲Dyson發表筆型手持吸塵器。（圖／品牌提供）

關鍵字：

Dyson, 家電, 吸塵器, 新品, 發表會, 伊萊克斯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊

感情走到盡頭的5大跡象！從冷漠對話到未來分歧　愛已消失的警訊

敢衝敢嗆！「超正義星座Top 5」　天蠍默默蒐證殺傷力超強 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面