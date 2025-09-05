CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

▲CANALI皮衣質感極佳，搭配襯衫、針織衫，低調地流露風雅氣息。（圖 / 翻攝CANALI IG）

記者林明瑋／台北報導

無論靜奢風是否被用力吹捧，低調奢華都有絕對的地位，義大利男裝品牌CANALI正是這樣的存在，強調面料、做工，一切不馬虎，皮衣甚至沒有內裡，輕軟到不行。CANALI在Bellavita開店，找來男星鳳小岳出席，以西裝內搭休閒薄外套穿出層次感，他用自己的歌《只想對你唱首鄧麗君》形容一身造型，解釋道：「西裝很適合穿去約會。」所以用情歌形容最剛好。

▲鳳小岳穿CANALI布里安扎羊毛外套68,800元、內搭科技面料夾克58,800元、短袖T恤13,800元、棉質斜紋長褲18,800元、小牛皮德比鞋27,800元。（圖 / 品牌提供，以下同）

▲鳳小岳流露優雅紳士氣息。羊毛西裝外套66,800元、機能背心45,800元、短袖Polo衫25,800元、長褲19,800元、小牛皮德比鞋27,800元。

鳳小岳穿上布里安扎羊毛夾克西裝與科技面料夾克，展現秋冬的紳士氣質，「我很喜歡這件羊毛外套，完全不刺」。他透露愛穿西裝，挑選時最重視舒適度，「優雅」更是重要，「CANALI的設計不用擔心過時，因為優雅是不會過時的。」除了西裝，鳳小岳認為一件好的襯衫，最能成就出優雅態度，「底打好，接下來的發揮就無窮了」。

▲鳳小岳與CANALI集團商務總監Paolo Canali。

1934年創立的CANALI至今有91年歷史，秉持「義大利製造」的精神，所有生產據點都在義大利，家族第三代成員，也是集團商務總監的Paolo Canali為新店開幕來台，和鳳小岳開心暢談，鳳小岳說：「剛才跟Paolo聊了一下，提到他們有3間工廠在一個小鎮，可以很精準的掌握所有環節，讓每件產品都是Masterpiece（大師傑作）。」

▲CANALI NUVOLA絨面麂皮夾克，118,800元。



▲CANALI棉絲混紡條紋襯衫22,800元、靛藍色彈性修身襯衫12,800元。



▲CANALI小牛皮德比鞋27,800元、黑色小牛皮壓紋相機包38,800元。

台北新店面位於BELLAVITA寶麗廣塲，店裝以柔和的灰與綠為基調，搭配香檳金網板、水磨石地板，交織出溫文爾雅氣質，鳳小岳笑言被更衣室吸引：「更衣室空間很大、沙發很舒服。」今年組樂團「壓克力柿子」發新專輯的他，更不忘大讚店內「音樂挑得很好」。

2025秋冬系列從空間美學得來靈感，靠墊或扶手椅的Donegal Tweed粗花呢，被巧妙地融入毛衣與大衣，源自鑲嵌地板的菱格圖案則轉化為提花工藝，輕薄的尼龍材質外套手感細緻，且防風防潑水，相當實穿，西裝是CANALI的招牌，面料從130支紗起跳，高級訂製系列甚至能達到150至180支紗，確保布料舒適柔軟且光澤飽滿，西裝內裡均為手工縫製，不僅強調工藝，也更貼合身型。

▲CANALI台北旗艦店，空間寬敞舒適。

ZEGNA

同樣來自義大利的ZEGNA，2025冬季系列由全球代言人Mads Mikkelsen回到義大利北部、與品牌淵源很深的城市杜林拍攝廣告，服裝系列從創始人Ermenegildo Zegna的西裝廓形中汲取靈感，重現經典的杜林風格（Torino），運用立體肩線、寬版翻領，展現優雅與工藝，黃金羊毛西裝是秋冬系列的核心之作，以法蘭絨材質呈現細膩質感。

Loro Piana

另一義大利靜奢風代表的Loro Piana，2025秋冬男裝從馬術體驗汲取靈感，展開「The Way We Were」探索之旅，柔軟的質感和結構，讓服飾自然地隨著身體移動。剪裁比例寬鬆、經典Spagna 外套化作短斗篷，實穿又舒適。材質運用Cheviot羊毛、羊絨、Cash Melton面料及美利奴羊毛，色調則呈現出灰綠、磚灰、咖啡、深藍、灰色混紡等，在色彩與面料的巧妙搭配下，創造出豐富質感。