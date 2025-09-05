柚子不是人人都可吃！營養師：「6類人」少碰、「7大藥物」別混吃

▲吃柚子有學問，吃錯恐傷身。（圖 / Pixabay）
記者曾怡嘉／台北報導
文旦正當季，香甜可口常讓人一口接一口，營養師高敏敏提醒，雖然柚子營養滿分，但有6種人吃的時候要特別注意，另外還有7大藥物不建議跟柚子一起吃。
★這6種人吃柚子要注意
#腎臟疾病患者
高敏敏表示，柚子雖然健康，但含「鉀」量不低，對腎臟病患者來說，身體排鉀的能力較差，一旦攝取過多，就容易導致高血鉀，更有可能造成心律不整或其他併發症。
#易胃食道逆流的人
柚子的果酸會刺激胃酸分泌，可能引起胃灼熱、脹氣、胃酸逆流等症狀，特別是空腹吃柚子，對腸胃更容易造成負擔。
#糖尿病以及需控制血糖的人
很多人以為柚子的糖分不高可以安心吃，但其實一顆柚子的糖分約等於三份水果（約3個拳頭大小的水果量），吃太多會讓血糖上升太快，對糖尿病患者來說不太適合。
#易手腳冰冷者
柚子偏寒涼，吃多了可能會讓身體更冷，導致氣血循環不佳。
#消化道虛弱者
如果你平常腸胃就比較敏感或容易腹瀉、拉肚子， 吃太多柚子可能會刺激腸胃加速蠕動。
#服藥中
柚子、葡萄柚中含有一種天然成分叫呋喃香豆素，這種物質會抑制肝臟裡的酵CYP3A4 使藥物在體內分解變慢， 導致藥物濃度「越積越高」，就像不小心吃了雙倍劑量一樣，可能引發副作用。
★7類藥別跟柚子一起吃
有在服用藥物的人要注意，這7類藥別跟柚子一起吃，不是只有「吃藥當下」不能配柚子，而是前後幾小時都可能受影響，最好在服藥期間完全避免柚子、葡萄柚相關製品。
1.免疫抑制劑：(cyclosporin)
這類藥常見於器官移植患者、免疫疾病治療，若與柚子一起吃，會增加腎臟負擔，出現噁心、頭暈、腹痛、甚至腎毒性風險。
2.降血脂藥：(statin類)
柚子會讓藥效變太強，可能導致肌肉酸痛、甚至肌肉損傷（肌肉病變）。
3.降血壓藥：(Amlodipine、felodipine、nifeddipine OROS、verapamil)
藥物在體內濃度過高時，可能出現臉紅、頭痛、暈眩、血壓突然下降等反應。
4.抗組織胺：(astemizole、terfenadine)
可能干擾心跳節律，導致心律不整、心悸，嚴重者恐有心臟不良反應。
5.抗心律不整藥：(amiodarone)
影響藥效穩定性，使藥物難以控制心跳速度，可能讓病情更難控制。
6.抗栓塞藥：(cilostazol)
藥效會被放大一倍以上，增加出血或其他副作用的風險。
7.抗癲癇藥：(carbamazepine)
濃度升高後，容易導致頭暈、嗜睡、噁心、甚至神經系統副作用。
