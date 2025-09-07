平時超隨和！「隱藏性自私」星座Top 5　冠軍讓人猜不到

▲有時候自私也算是一種自我保護。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些星座平常看起來隨和、貼心，卻在特別時刻展現出讓人意想不到的自私，他們平常也不見得是偽裝，而是遇到觸碰自身利益或需求時，會選擇把自己放在第一位。5個常被忽略的「隱藏性自私星座」，你也上榜了嗎？

#第1名 天秤座

天秤總是給人溫和、講求公平的印象，但他們在關鍵時刻容易為了維持自己的平衡而忽略他人。表面上願意配合，但內心會先衡量自己得失，一旦覺得吃虧，就會找藉口抽身，讓人感覺他們的「公平」其實是以自身利益為基準。

#第2名 雙子座

雙子靈活聰明，很會照顧氣氛，但當事情涉及到資源分配或個人利益時，他們能轉身比誰都快。由於雙子不喜歡被限制，他們會優先保護自己的自由，不惜讓朋友覺得被忽略或不可靠，這份自我保護意識，有時就被解讀為自私。

#第3名 射手座

射手外向、樂觀，看似大方，但其實最在乎的是「自己想要的快樂」。他們對於不喜歡或覺得麻煩的事情，往往直接推開，不太顧慮他人感受。雖然他們沒有惡意，但那種「只做讓自己開心的選擇」往往會讓人意外地覺得自私。

#第4名 雙魚座

雙魚通常被認為溫柔善良，但他們也會因為逃避壓力而選擇自我保護。當責任過重或人際糾紛太複雜時，他們可能默默抽離，甚至不顧及別人的期待，讓對方覺得被拋下，消極性的自私容易讓人錯愕。

#第5名 巨蟹座

巨蟹給人顧家、重感情的印象，但當涉及到安全感和利益時，他們會非常保護自己與家人，甚至變得計較與排他。平常很溫暖的巨蟹，若感受到威脅，就會展現強烈的佔有慾，讓人意外看到他們自私的一面。