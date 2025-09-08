美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

記者曾怡嘉／台北報導

夏日倒數計時，一起來看看本周保養新鮮貨，保養、彩妝全部通通網羅，讓你快速了解，挑對適合產品，美麗更上一層樓。

▲uno 完效男人抗UV醒膚凍SPF30‧PA+++，80g，370元。

uno完效男人保濕凍系列，全新升級保養成分，專為在炎熱天氣或季節轉換時期的肌膚困擾設計，濃縮化粧水、精華液、乳液、乳霜、UV防護all in one五效合一保養機能與肌膚蛋白保濕複合成分，使用後保濕清爽不黏膩。

▲CREED 沉光若曦，50ml，12,800元。

以香檸檬的清新揭開序幕，揉合乳香與薑帶來的溫暖辛香，中調由珍稀的千葉玫瑰原精緩緩綻放，最後以歷經八十載自然熟成的沉香作為香氣的靈魂主軸與廣藿香、檀香與沒藥層層呼應，再以甘草根與東加豆的溫潤甜感點綴。

▲YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露，25ml，2,700元。

注入高達78%的頂級保養精華，小分子玻尿酸精華能深層補水，持續釋放水潤能量，為肌膚打造柔嫩透潤的理想狀態，維他命B3能提亮膚色，均勻膚質，精準修飾肌膚瑕疵，是一款具有持續帶有光澤的粉底露。

▲LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜(草莓奶油蛋糕)， 20g，730元。

每2秒賣出一罐的睡美人晚安唇膜加入新成員，，此次全新草莓奶油蛋糕口味創新玩轉《莓好三重奏》概念，一罐融入三層甜點風味，享受8小時雙唇水潤保濕，邊保養邊享用莓好三重奏甜點樂趣！