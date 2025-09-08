fb ig video search mobile ETtoday

美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

>

記者曾怡嘉／台北報導

夏日倒數計時，一起來看看本周保養新鮮貨，保養、彩妝全部通通網羅，讓你快速了解，挑對適合產品，美麗更上一層樓。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲uno 完效男人抗UV醒膚凍SPF30‧PA+++，80g，370元。

uno完效男人保濕凍系列，全新升級保養成分，專為在炎熱天氣或季節轉換時期的肌膚困擾設計，濃縮化粧水、精華液、乳液、乳霜、UV防護all in one五效合一保養機能與肌膚蛋白保濕複合成分，使用後保濕清爽不黏膩。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲CREED 沉光若曦，50ml，12,800元。

以香檸檬的清新揭開序幕，揉合乳香與薑帶來的溫暖辛香，中調由珍稀的千葉玫瑰原精緩緩綻放，最後以歷經八十載自然熟成的沉香作為香氣的靈魂主軸與廣藿香、檀香與沒藥層層呼應，再以甘草根與東加豆的溫潤甜感點綴。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲YSL 恆久完美裸光無瑕粉底露，25ml，2,700元。

注入高達78%的頂級保養精華，小分子玻尿酸精華能深層補水，持續釋放水潤能量，為肌膚打造柔嫩透潤的理想狀態，維他命B3能提亮膚色，均勻膚質，精準修飾肌膚瑕疵，是一款具有持續帶有光澤的粉底露。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE 睡美人極萃滋養晚安唇膜(草莓奶油蛋糕)， 20g，730元。

每2秒賣出一罐的睡美人晚安唇膜加入新成員，，此次全新草莓奶油蛋糕口味創新玩轉《莓好三重奏》概念，一罐融入三層甜點風味，享受8小時雙唇水潤保濕，邊保養邊享用莓好三重奏甜點樂趣！

關鍵字：

保養, 彩妝, 新品, 夏日, 美麗

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環

星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女 美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面