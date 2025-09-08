fb ig video search mobile ETtoday

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

>

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

這季節中午好熱，晚上漸漸降溫，星巴克今（9／8）起一連3天，針對星禮程會員推出大杯以上買一送一優惠，無論是喜歡星冰樂或是只喝經典款的那堤與美式，只要使用隨行卡或APP行動支付都能現賺一杯；85度Ｃ也針對開學季，在明9／9也推出中大杯咖啡第二杯35折優惠，幫助大家在開學季打起精神。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克於9／8至9／10一連三天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午11點至晚上8點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。 

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

▲85度Ｃ開學應援優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

85度Ｃ因應開學季推應援，明9／9限定一天從上午10點至晚上10點，推出中大杯咖啡第二杯35折優惠，以大杯美式為例，兩杯原價150元，活動當天特價101元，平均一杯50.5元，大杯拿鐵咖啡兩杯原價200元，當天特價135元。此活動也包含新上市的大杯杜拜黑巧咖啡，兩杯原價210元，活動價141元，現省69元，如果買寄杯卡十杯最高能省345元，共有18款咖啡可供選擇。

▲85度Ｃ開學應援優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供） ▲85度Ｃ開學應援優惠,星巴克買一送一。（圖／業者提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 85度C

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

天梭表方形女錶精緻迷人　萬元出頭價格吸引小資女 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折 氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩 「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面