星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

這季節中午好熱，晚上漸漸降溫，星巴克今（9／8）起一連3天，針對星禮程會員推出大杯以上買一送一優惠，無論是喜歡星冰樂或是只喝經典款的那堤與美式，只要使用隨行卡或APP行動支付都能現賺一杯；85度Ｃ也針對開學季，在明9／9也推出中大杯咖啡第二杯35折優惠，幫助大家在開學季打起精神。

星巴克於9／8至9／10一連三天，推出星禮程會員專屬的「星享成雙 好友分享」活動，優惠期間從上午11點至晚上8點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

請注意此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，才可享有回饋，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

85度Ｃ因應開學季推應援，明9／9限定一天從上午10點至晚上10點，推出中大杯咖啡第二杯35折優惠，以大杯美式為例，兩杯原價150元，活動當天特價101元，平均一杯50.5元，大杯拿鐵咖啡兩杯原價200元，當天特價135元。此活動也包含新上市的大杯杜拜黑巧咖啡，兩杯原價210元，活動價141元，現省69元，如果買寄杯卡十杯最高能省345元，共有18款咖啡可供選擇。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。