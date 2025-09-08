皮膚科醫師教抗老的Do＆Don't！連基礎保養也至關重要

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、kyo1122 IG、goyounjung IG

大多數人都希望可以延緩肌膚老化，讓自己保持在更好的狀態，但是根據臨床研究顯示，受到現今環境、壓力等因素影響，肌膚彈力會提早14年下降、細紋也會提早5年出現，抗老需求是更加提前，甚至更多人開始追求醫美療程的助力，讓自己維持更逆齡的樣貌。

璞之妍診所副院長、皮膚科醫師張家穎也指出，雖然說醫美可以達到更大程度的逆轉，但是並不是所有人都適合使用此方法，尤其是敏感、脆弱的肌膚，後續更有91%的醫美患者需要搭配保養品維持，因此，在肌膚抗老保養的選擇上，建議以可以以2做、2不做的基礎觀念，打造健康又有質感的膚質。

【2 Do & 2 Don't】

1.不要求快求效果，高濃度疊加：像是酸類、高刺激性的成分，很容易造成肌膚敏感，不慎使用甚至會加速肌膚老化，導致屏障受損。

2.肌膚修復先穩定、再抗老：肌膚穩定非常關鍵，才可以幫助有效成分運作，反而受損肌膚只會讓狀況更糟，塗抹再好的成分都無法吸收。

3.基礎保養不輕忽：清潔、保濕、防曬都是抗老必須要的好習慣，做好這三件事情，抗老才能更有感。

4.不過度頻繁換產品：不少人都會看到新成分就躍躍欲試，但其實要依據個人膚質來挑選，並不是每個流行都適合自己。

【推薦單品】

＃理膚寶水 極效B5彈潤超修復精華，30ml、售價1840元

理膚寶水將經典的B5精華在2025年全面升級，比起過往採用全新獨家無針水光科技「修復型玻尿酸」，不僅幫助肌膚補水保濕，更可以加強彈力緊緻，在協同大分子、小分子、微分子三重玻尿酸，層層滲透肌膚不同深淺，還有高濃 5%維生素原B5以及高純度95%積雪草苷，更可以舒緩泛紅，從裡到外強健膚況。

＃APIVITA 蜂能玻尿酸修護精華，30ml、售價1580元

希臘天然美妝APIVITA將養顏美容的蜂膠成分，注入到全新的保濕精華，獨特蜂蜜脂質膠囊技術，可以封裝高濃度五重玻尿酸與蜂蜜，提升20%補水力與6倍修護能量，不僅可以長時間補水潤澤，其技術更能保持成分活性，讓蜂蜜可以舒緩肌膚泛紅乾燥，建立起強健的完美狀態。

＃伊麗莎白雅頓 HA白金澎潤保濕膠囊，30顆、售價2050元

「美容膠囊專家」伊麗莎白雅頓自1990年推出黃金膠囊之後，立刻成為市場經典熱銷，後續再度針對不同臉部區域、保養需求，打造更多元的功效；其中，HA白金澎潤保濕膠囊在9月迎來全面更新，運用比傳統玻尿酸小500倍、具有4倍滲透力的微分子玻尿酸加強肌膚保濕力，白金彈力雙胜肽加強飽滿澎潤效果，並搭載植萃神經醯胺，全方位穩定受損肌膚。