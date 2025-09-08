fb ig video search mobile ETtoday

記住身體這幾個穴點！睡前按摩舒壓又助眠　搭配刮痧板更深層

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

常常覺得身體酸痛、精神提不起勁，但是又沒有多餘的時間去按摩，不妨可以利用睡前在床上加強部分穴位的按壓，搭配身體乳液或是護膚油，透過香氣與質地降低肌膚拉扯，同時又有放鬆舒緩的效果。

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

【按摩儀式】

Step 1：可以先在需要按摩的部位，先均勻塗抹身體乳液或是護膚油，降低後續按壓的過程中拉扯肌膚。

Step 2：針對長時間坐在電腦前的上班族，肩頸僵硬的時候，可以先找到大椎穴（低頭時，頸後凸起下的凹陷處），然後再找到肩井穴、肩峰（肩關節上方凸起處），可以使用刮痧板來回滑壓，舒緩肩頸的壓力。

Step 3：肩頸酸痛通常不只是肩膀引起的僵硬，也很可能是手臂姿勢不正導致，不妨可以找到手臂上的曲池穴與神門穴，可以使用刮痧板的尖端，按壓這兩個穴位，加強身體放鬆，同時也有助眠效果。

Step 4：在腿部也有很多穴點可以幫助緩解痠痛，像是小腿中央的承山穴，久站久坐都可以多多按壓，常常頭部不適或有焦慮失眠問題的人，可以試試看腳底太衝穴與湧泉穴，能夠降低身體不適。

【推薦單品】

＃ilapothecary英草社 No.77恣在玫瑰檀木菁植油，100ml、售價2580元

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

深受眾多巨星與名人喜愛的天然英國精油品牌ilapothecary英草社將高濃度植萃配方，結合生命靈數的概念，透過保養讓身心達到舒緩平衡，在2025秋季推出全新的No.77恣在玫瑰檀木菁植油，平和的木質香調上市就立刻榮獲品牌TOP 3熱賣，融合印度人蔘的內在修護力、千瓣玫瑰的細膩花香與檀香木的沉靜底蘊，能讓人重新回歸平靜安穩。

＃克蘭詩 極美活膚身體精華，200ml、售價2550元

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

將70年SPA專業養膚經驗以及對於植物抗老成分的科研，克蘭詩針對身體肌膚曝曬、出油長痘的問題，打造出輕盈的極美活膚身體精華，97%天然來源成分，結合AHA 果酸、丙酮酸、膠原三胜肽等配方，不僅可以細嫩平滑肌膚，更可以加強彈力修護。

＃L:A BRUKET 328 海鹽玫瑰身體乳，240ml、售價1350元

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

ilapothecary,英草社,克蘭詩,L:A BRUKET,身體乳,身體油,放鬆,舒壓,助眠,保養。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

在瑞典斯堪地那維亞半島寧靜的沿岸地區，生長著一種名為「海鹽玫瑰」的花朵，即使在高鹽度的海岸地區，依然堅毅綻放，淡然溫柔的花香更是讓人著迷，更集結海洋的鹹香、尤加利的草本香韻，90%以上天然來源成分製成的身體乳，不僅僅能滋潤肌膚，也能透過香氣賦予舒壓感受。

