許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

記者鮑璿安／綜合報導

UNIQLO進駐台灣滿15周年，繼公布許光漢擔任品牌大使後，再驚喜宣布女星許瑋甯加入品牌大使陣容，並釋出全新LifeWear形象大片，以細膩優雅的姿態，詮釋2025秋冬主題「Revisiting Classic 重溯經典」，作為許瑋甯產後復出的全新合作，讓人感受到女神滿滿的仙氣。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲許瑋甯以基礎單品展現截然不同的秋冬風格，身著酒紅色美麗諾短袖圓領毛衣搭配合身喇叭牛仔褲，簡約俐落卻不失知性。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

▲酒紅色美麗諾短袖圓領毛衣NT$790、合身喇叭牛仔褲NT$1290。（圖／品牌提供）

許瑋甯以基礎單品展現截然不同的兩種秋冬風格，第一套造型，她身著酒紅色美麗諾短袖圓領毛衣搭配合身喇叭牛仔褲，簡約俐落卻不失知性，坐於木椅上散發沉靜優雅的氛圍。第二套則換上 UNIQLO : C 系列棉質短版襯衫，用乾淨線條勾勒出摩登氣質，舉手投足皆是現代女性的自信寫照。

▲▼ uniqlo 。（圖／品牌提供）

許瑋甯憑藉《良辰吉時》、《她和她的她》等作品，連續兩年獲得金鐘獎女主角肯定。UNIQLO表示，此次邀請許光漢與許瑋甯共同擔任15周年品牌大使，正是看重兩人截然不同卻同樣吸引人的氣質，象徵UNIQLO深耕台灣15年以來，陪伴消費者走過校園、職場與生活每一刻的初心。同時，許瑋甯與許光漢兩人也將在9月17日正式出席「UNIQLO 2025 Fall & Winter Collections Revisiting Classic 重溯經典」活動，如此高顏值的「雙許」同台，相信也會掀起話題。

許光漢日前終於結束一年的替代役生涯，退伍當天的穿搭也引發話題，當時許光漢身穿 WISDOM 2025春夏系列黑色Oversized上衣搭配同色短褲，簡約卻不單調，以極簡穿搭風格展現俐落率性。他背上的包款也藏有玄機，是 WISDOM 與台灣機能品牌 SEALSON 合作推出的聯名背包，不僅外型酷帥有型，更具備高機能收納空間，完美詮釋都會男子的通勤日常。

▲許光漢6日中午退伍了，頭戴鴨舌帽現身。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲許光漢退伍走出營區 。（圖／記者高堂堯攝）

時尚, UNIQLO, 許瑋甯, 許光漢, 品牌使者

