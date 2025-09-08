fb ig video search mobile ETtoday

超狂奶白行李箱上市就拿兩個紅點設計獎！兩種開法簡直貼心到家

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代年輕人講求自我態度，從穿搭到生活風格，都展現出獨特的個人色彩，因應這樣的時尚潮流，過去總是以黑壓壓耐髒設計的行李箱品牌，也推出各種顏色亮眼或是淺色的單品，讓出國旅行再也不怕撞箱，輕鬆擁有個性態度。

＃Samsonite Paralux系列

Samsonite,American Tourister,萬國通路,行李箱,旅遊,。（圖／品牌提供）

Samsonite,American Tourister,萬國通路,行李箱,旅遊,。（圖／品牌提供）

Samsonite將時尚永續結合旅行態度，打造全新Paralux系列箱包，剛剛推出就拿下Red Dot紅點設計大獎「永續設計」與「整體設計」兩項大獎，不僅箱體選用環保材質，更是可以選擇中間雙開或是前開，兩種不同用法更能符合旅人各種需求，同時還有擴充功能、減震輪、RIGHT HEIGHT一吋式拉桿高度調整以及EAZYHOOK掛勾等細節，拿獎可為實至名歸。

＃American Tourister CURIO 綠松石、覆盆莓新色

Samsonite,American Tourister,萬國通路,行李箱,旅遊,。（圖／品牌提供）

不同於常見的黑白灰，American Tourister旗下經典箱款CURIO在2025推出超活力的兩款色調，以美式街頭風格展現出酷帥清爽感的綠松石、以及活力熱情的覆盆莓，獨特1：9上掀比例配置設計的箱體，外出旅行更加方便取物，不需要雙開就可以置放戰利品，擴充功能更是超能裝。

＃萬國通路 KK50-2 晨霧藍色

Samsonite,American Tourister,萬國通路,行李箱,旅遊,。（圖／品牌提供）

以夏季海灘時尚為靈感，KK50-2行李箱直接換上馬爾地夫般乾淨的水藍色，具有降溫感的淡色系設計，給人慵懶柔和的氛圍，在箱體上更以霧面材質處理，讓顏色更加耐用、抗刮痕，並且搭載雙層防爆拉鍊設計以及滑順靜音輪，從20寸、24寸到28寸大小都有，讓出行也有優雅好質感。

關鍵字：

Samsonite, American Tourister, 萬國通路, 行李箱, 旅遊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩

氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」 拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101 美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面