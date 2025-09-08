超狂奶白行李箱上市就拿兩個紅點設計獎！兩種開法簡直貼心到家

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

現代年輕人講求自我態度，從穿搭到生活風格，都展現出獨特的個人色彩，因應這樣的時尚潮流，過去總是以黑壓壓耐髒設計的行李箱品牌，也推出各種顏色亮眼或是淺色的單品，讓出國旅行再也不怕撞箱，輕鬆擁有個性態度。

＃Samsonite Paralux系列

Samsonite將時尚永續結合旅行態度，打造全新Paralux系列箱包，剛剛推出就拿下Red Dot紅點設計大獎「永續設計」與「整體設計」兩項大獎，不僅箱體選用環保材質，更是可以選擇中間雙開或是前開，兩種不同用法更能符合旅人各種需求，同時還有擴充功能、減震輪、RIGHT HEIGHT一吋式拉桿高度調整以及EAZYHOOK掛勾等細節，拿獎可為實至名歸。

＃American Tourister CURIO 綠松石、覆盆莓新色

不同於常見的黑白灰，American Tourister旗下經典箱款CURIO在2025推出超活力的兩款色調，以美式街頭風格展現出酷帥清爽感的綠松石、以及活力熱情的覆盆莓，獨特1：9上掀比例配置設計的箱體，外出旅行更加方便取物，不需要雙開就可以置放戰利品，擴充功能更是超能裝。

＃萬國通路 KK50-2 晨霧藍色

以夏季海灘時尚為靈感，KK50-2行李箱直接換上馬爾地夫般乾淨的水藍色，具有降溫感的淡色系設計，給人慵懶柔和的氛圍，在箱體上更以霧面材質處理，讓顏色更加耐用、抗刮痕，並且搭載雙層防爆拉鍊設計以及滑順靜音輪，從20寸、24寸到28寸大小都有，讓出行也有優雅好質感。