香水廣告好勸敗！迪奧曠野之心10周年再邀強尼戴普展魅力

記者曾怡嘉 ／台北報導

香水廣告總令人神往，TOM FORD邀來充滿空靈氣質的蒂妲史雲頓演繹黑蘭花極致深邃版廣告大片，迪奧SAUVAGE曠野之心系列為迎接10周年，再度邀來早已和香水合而為一的代言人強尼戴普，不需要特別扮演，他本身就已活出廣告中的狂野靈魂。

▲TOM FORD 設計師系列 經典黑蘭花極致深邃版，50ml，7,850元。

TOM FORD首款香氛「黑蘭花」於2006年推出時便驚豔業界，2025年再推出黑蘭花極致深邃版、新香氛融入「幽靈蘭花」，其香氣透過頂空技術在開花瞬間捕捉，奢華的白花氣息與黑蘭花濃郁深沉的香調及辛香形成鮮明對比。

▲全新黑蘭花廣告大片由蒂妲史雲頓擔綱主演。

全新香水的廣告大片邀來有著超凡氣質的演繹，她分享：「能參與TOM FORD傳奇香氛『黑蘭花』的歷史，我深感榮幸。蛻變、邊界的模糊與對魔幻特質的讚頌，始終令我心馳神往；黑蘭花系列正是這樣的魔法傑作。」廣告她流動中的翩躚姿態，宛如一股充滿磁力的自然力量。

▲代言人強尼戴普早已和曠野之心系列合為一體。

迪奧的SAUVAGE曠野之心系列迎來十周年，再度邀來代言人強尼戴普演繹全新廣告鉅作，在詩意而原始的鏡頭下，於美洲西部開啟一場曠野對決。影片最後他低語：「置身曠野，萬物盡收眼底。」道盡勇者的信念：當你走進荒野，真正的自我才會現身，勇敢向未知前行，一切就會變得清晰。

▲迪奧曠野之心淡香水-馬鞍限量版。

同時全新迪奧曠野之心-馬鞍限量版也同步登場，設計靈感源自DIOR男士包款的經典金屬扣環，將SAUVAGE淡香水、香氛與香精 封存於質感馬鞍瓶套中，讓香氣不僅是一種氣味，更是可配戴的風格宣言。