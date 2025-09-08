fb ig video search mobile ETtoday

黑眼圈、眼袋好顯老！營養師教你「吃對食物」對抗眼周暗沉

>

▲▼營養師教你「吃對食物」對抗眼周暗沉 。（圖／Unsplash）

▲吃對食物也能緩解黑眼圈。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

黑眼圈、眼袋總是讓你看起來好顯老嗎？營養師高敏敏分享，除了善用保養品，從飲食開始調整也能改善眼周困擾，照照鏡子檢視一下自己為哪一種黑眼圈？快點跟著吃對食物來改善吧！

▲▼營養師教你「吃對食物」對抗眼周暗沉 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#勞累型黑眼圈（青色）

可攝取含花青素的食物，像是如葡萄、藍莓、茄子、草莓，有助於促進眼周微循環、預防暗沉或或補充葉黃素與β-胡蘿蔔素，像是胡蘿蔔、南瓜、地瓜、玉米都是不錯選擇，不但能維持視網膜健康，還能改善黑眼圈與眼袋的出現。

#過敏型黑眼圈（棕色）

可補充膳食纖維與益生菌，像是地瓜葉、豆芽菜、大白菜、木耳、泡菜、優格、味噌
有助維持腸道菌相平衡，進一步改善眼周發炎與水腫問題。

#老化型黑眼圈（黑色）

可補充維生素C，像是奇異果、芭樂、甜椒、青花菜，可幫助膠原蛋白生成與淡化色素沉澱，適量攝取糙米、雞蛋、雞肉等富含B群的食物，也能幫助肌底提亮與能量代謝。

#眼袋浮腫

補充含鉀的蔬菜如，像是蘆筍、地瓜葉，體內電解質平衡了，眼袋浮腫的狀況也會慢慢改善。

除了以上的食補，維持良好的日常保養與作息也很重要，以下8個重點請看仔細！

1. 充足睡眠＆規律作息

晚上10:30～11:00前入睡最養肝腎，可幫助減少眼袋與青色黑眼圈。

2. 飲食控鈉

少鹽少酒，避免鹽分攝取過多，導致水腫。

3.冰敷＆眼周按摩

早上冰敷3～5分鐘，搭配淋巴按摩，可以促進循環、排出多餘水分。

4.眼霜選擇要聰明

挑選含有咖啡因、小分子胜肽、維生素C/K成分的眼霜，能有效緊緻眼周、淡化色素與消除腫脹。

5. 減少揉眼與過度用眼

避免用力搓揉眼睛、熬夜盯螢幕太久，以防讓黑眼圈更明顯、眼袋更鬆弛。

6. 適度運動促進循環

每天30分鐘輕運動（快走、瑜珈）促進微循環，有助眼周代謝與氣色。

7. 保護眼周肌膚避免老化

防曬要做好，避免紫外線加速眼周老化，形成暗沉與鬆弛。

8.諮詢專業醫師：

如果眼袋問題嚴重或持續存在，應尋求眼科、皮膚科醫師的專業協助。

關鍵字：

眼袋, 黑眼圈, 飲食, 營養, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實

拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」 氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩 許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面