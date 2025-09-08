黑眼圈、眼袋好顯老！營養師教你「吃對食物」對抗眼周暗沉

▲吃對食物也能緩解黑眼圈。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

黑眼圈、眼袋總是讓你看起來好顯老嗎？營養師高敏敏分享，除了善用保養品，從飲食開始調整也能改善眼周困擾，照照鏡子檢視一下自己為哪一種黑眼圈？快點跟著吃對食物來改善吧！

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#勞累型黑眼圈（青色）

可攝取含花青素的食物，像是如葡萄、藍莓、茄子、草莓，有助於促進眼周微循環、預防暗沉或或補充葉黃素與β-胡蘿蔔素，像是胡蘿蔔、南瓜、地瓜、玉米都是不錯選擇，不但能維持視網膜健康，還能改善黑眼圈與眼袋的出現。

#過敏型黑眼圈（棕色）

可補充膳食纖維與益生菌，像是地瓜葉、豆芽菜、大白菜、木耳、泡菜、優格、味噌

有助維持腸道菌相平衡，進一步改善眼周發炎與水腫問題。

#老化型黑眼圈（黑色）

可補充維生素C，像是奇異果、芭樂、甜椒、青花菜，可幫助膠原蛋白生成與淡化色素沉澱，適量攝取糙米、雞蛋、雞肉等富含B群的食物，也能幫助肌底提亮與能量代謝。

#眼袋浮腫

補充含鉀的蔬菜如，像是蘆筍、地瓜葉，體內電解質平衡了，眼袋浮腫的狀況也會慢慢改善。

除了以上的食補，維持良好的日常保養與作息也很重要，以下8個重點請看仔細！

1. 充足睡眠＆規律作息

晚上10:30～11:00前入睡最養肝腎，可幫助減少眼袋與青色黑眼圈。

2. 飲食控鈉

少鹽少酒，避免鹽分攝取過多，導致水腫。

3.冰敷＆眼周按摩

早上冰敷3～5分鐘，搭配淋巴按摩，可以促進循環、排出多餘水分。

4.眼霜選擇要聰明

挑選含有咖啡因、小分子胜肽、維生素C/K成分的眼霜，能有效緊緻眼周、淡化色素與消除腫脹。

5. 減少揉眼與過度用眼

避免用力搓揉眼睛、熬夜盯螢幕太久，以防讓黑眼圈更明顯、眼袋更鬆弛。

6. 適度運動促進循環

每天30分鐘輕運動（快走、瑜珈）促進微循環，有助眼周代謝與氣色。

7. 保護眼周肌膚避免老化

防曬要做好，避免紫外線加速眼周老化，形成暗沉與鬆弛。

8.諮詢專業醫師：

如果眼袋問題嚴重或持續存在，應尋求眼科、皮膚科醫師的專業協助。