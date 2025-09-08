Jennie也超愛！第一次學「正面冥想」就上手　提升專注更有自信

▲Jennie也是冥想的愛好者。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 ／台北報導

正念冥想是對於身心有益，就連Jennie 也曾表示，冥想已是生活中的一部分，幫助自己更專注於自身，並感到更堅定有自信。 在眾多冥想練習中，身體掃描是被廣泛應用的方式，卻較少被一般人認識。它能幫助放鬆身體，提升情緒管理、提高專注力。

▲示意圖。（圖／Unsplash）

#如何開始「正面冥想」？

正念冥想教練 Cathy Quartner Bailey 撰寫的正念冥想手冊中，自己做正念冥想練習的基本步驟如下：



1. 閉上眼睛，但也可以選擇睜開眼睛，或讓視線輕輕低垂。開始讓自己靜下來，安住於當下。覺察內在狀態。可以在心中默默地問自己：「我現在的思緒狀態如何？情緒如何？現在身體感受如何？」

2. 將注意力帶到呼吸上，覺察自己自然的呼吸節奏（不需要刻意控制呼吸）。可以在心中默念「吸」和「吐」，對應每次的呼吸。也覺察每次吸氣與吐氣之間的短暫停頓。

3. 當你的心思飄走（一定會發生）時，溫和地把注意力帶回呼吸上，重新開始。帶著善意與接納，這正是冥想中最關鍵的時刻：鍛鍊正念力。 。

4. 持續練習，把注意力放在呼吸上。

5. 當你即將結束冥想時，感謝自己願意花時間關注身心健康，給予自己這份自我照顧的禮物。並在準備好時，輕輕睜開雙眼，重新與周遭的世界連結。

在正念冥想練習後，若想再與身體多一點互動，可以接著開始進行「身體掃描」。請繼續維持「正念冥想」時的狀態與姿勢。閉上眼，隨著呼吸，將注意力緩緩從頭頂一站、一站帶到腳尖。

感受頭皮肌肉是否緊繃？肩膀有沒有不自覺抬高？大腿今天特別沉重嗎？只要靜靜地觀察，像是問候身體每一個部位：「我在這裡，你還好嗎？」這個過程不求完美，而是重新建立身體感知與自我覺察的機會。掃描的同時，別忘了搭配著呼吸，鼻子深深吸氣 5 秒，再緩緩吐氣 5 秒。

在掃描的過程中，有些部位可能一開始感覺不到，有些則會浮現壓力、酸麻，甚至短暫的煩躁或抗拒。這些反應不需要解釋，也不代表錯誤，可能是身體記憶被喚起，也可能是自己難得停下來，身體正在慢慢找回自己的語言。試著用比較溫和的方式陪著這些感受，不去對抗，也不急著修復，身體會用它的方式回應：「謝謝你願意看見我。」

