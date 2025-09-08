fb ig video search mobile ETtoday

IKEA與設計界最火的Gustaf Westman合作推出「肉丸餐盤」

▲IKEAＸGustaf Westman肉丸餐盤。（圖／翻攝IKEA、Gustaf Westman IG）

▲IKEAＸGustaf Westman肉丸餐盤。（圖／翻攝IKEA、Gustaf Westman IG）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典家具品牌IKEA在今年6／4舉辦的年度大會「Democratic Design Days」，正式對外宣布與設計界近期最火的設計鬼才Gustaf Westman合作推出聯名，該聯名系列將以「慶祝」為主題，預計共有12項作品，而在8月釋出的「肉丸餐盤」一放上社群網站，馬上掀起討論，全系列將在明（9／8）在首爾正式登場。

 
 
 

跟一般人對於北歐設計的印象不同，瑞典設計師Gustaf Westman採用圓潤曲線、豐富色彩與極簡概念，打造出童趣與令人眼睛一亮的家居單品，從家具、家飾到陶瓷與玻璃器皿，逐步建構出屬於自己的設計語言。

 
 

樂於運用亮眼的色彩、圓潤的線條和帶點俏皮的比例的Westman，其作品有別於傳統北歐設計的冷靜克制，使得他的作品既大膽又親切，像是例如一度在社群平台掀起風潮的「曲線鏡」，彷彿在室內空間裡製造一個柔軟的波浪景框；而造型誇張的胖胖杯盤，則讓餐桌瞬間多了一點童話感。這樣的風格連BLACKPINK Jennie都公開大愛，自家也收藏Westman設計的mini Curvy Table。

 
 

 8月份IKEA曾在官方IG率先亮相Westman聯名系列的「肉丸餐盤」，肉丸一項是IKEA瑞典餐廳的頭牌之一，從肉丸發想的餐盤實在太有Westman的風格，直線形狀的設計能讓肉丸在盤上排排站，有別於以往的餐盤設計，長型有如溝渠般的巧妙設計，不裝肉丸也能放入醬汁，旁邊擺生菜沙拉，或放置開胃小點、起司等都很有戲。

 
 
 

而肉丸餐盤的貼文也在官方IG上累積超過7萬多讚，許多網友都等不及敲碗問哪裡可買到，而全系列共12項單品也將在明9／8於首爾全球發表會亮相。

IKEA, Gustaf Westman, 聯名, 肉丸餐盤

