Levi's全新藍標支線Blue Tab厲害在哪？專屬標籤廓形　推薦神褲一次看

記者鮑璿安 ／綜合報導

Levi’s的丹寧褲裝是許多人衣櫥中的基本單品，但全新的Blue Tab藍標支線你認識嗎？系列於今秋再度進化，將日本頂級丹寧布料與現代設計美學完美融合，以「New Shape of Blue」為題，演繹摩登湛藍輪廓，致敬日製工藝之美。

▲Blue Tab系列的亮點是採用來自日本知名 KAIHARA 工廠的頂級布料，完全原汁原味的日本製造，每款皆飾有專屬 Blue Tab標籤 。（圖／品牌提供）

Blue Tab系列的亮點，是採用來自日本知名 KAIHARA 工廠的頂級布料，完全原汁原味的日本製造，質感與耐用度兼具，而且每款皆飾有專屬 Blue Tab標籤，象徵這一支線所蘊含的頂級丹寧工藝精髓。在剪裁設計上，往往跳脫 Levi’s 經典美式工裝的框架，以雕塑般的立體線條與細緻縫製展現出丹寧的多樣可能。

男裝部分，亮點單品包括靈感源自 1940 年代軍裝的 海軍西裝短外套，內襯絎縫設計提升層次感；以及經典 Type I 夾克外套，合身袖型與略短版剪裁為丹寧帶來前衛氣息。女裝系列則著重女性化剪裁與細節，將丹寧轉化為優雅與日常並行的時尚語言。針織拼接丹寧外套以異材質對比打造豐富層次，更不能錯過象牙白排釦鑲嵌丹寧外套，以五金特色帶出工裝精神，排釦可自行解開決定廓形，將工裝元素轉譯為女性專屬的精緻風格。

▲男裝復古丹寧褲。（圖／品牌提供）

▲女裝Blue Tab Crave Fit丹寧褲裝 。（圖／品牌提供）

▲女裝象牙白排釦長褲 。（圖／品牌提供）

本季形象大片由知名攝影師 Juergen Teller 操刀，在日本錢湯場景中取景，捕捉丹寧在蒸氣與光影間的靜謐美感，丹寧愛好者們不能錯過的全新系列，即日起於 Levi’s 指定門市與官方網站發售。

擁有「世首美」封號的韓星Nana（林珍娜）以完美臉蛋獲得高人氣，也深受時尚品牌青睞，最近她更強勢演繹Calvin Klein 2025秋季形象廣告，以率性性感姿態展現品牌經典丹寧精神。此次形象廣告由任海華操刀拍攝、Hyungrok Kang執導，NANA大膽詮釋系列多款重點單品，完美融合剛柔並濟的現代都會感。形象照中，NANA以一身極簡黑色吊帶上衣搭配寬鬆丹寧長褲，坐上懸吊鞦韆，詮釋Calvin Klein經典黑白風格的摩登性感。另一套造型則是「CK Emblem」印花重新演繹品牌標誌性Monogram，Nana更以外套內中空的性感姿態出鏡，將火辣值飆破天際，搭配微露品牌字樣的內搭，展現冷調個性中的不羈。

▲韓星Nana（林珍娜）強勢演繹Calvin Klein 2025秋季形象廣告 。（圖／品牌提供）

Levi’s, 藍標, 支線, Blue Tab

