Peter Wu以20歲青春回憶打造必收單品！從多彩毛帽到手工西裝的成長史

記者鮑璿安 ／台北報導

服裝總是能夠承載某段人生回憶，旅法台灣設計師吳昕威 peter wu的自創同名品牌，在 2025 秋冬系列裡回望二十歲的自己，卻以四十歲的視角將青春重新解構，一件大衣的結構、一抹不經意的色彩、甚至是一段音樂旋律，皆成為系列的靈感來源。





▲旅法台灣設計師吳昕威 peter wu的自創同名品牌，在 2025 秋冬系列裡回望二十歲的自己，卻以四十歲的視角將青春重新解構 。（圖／品牌提供）

過去以低調內斂為主軸的 Peter Wu，本季選擇用色彩釋放情感，從蔓越莓紅、焦糖綠到亮橘色，形成一條濃烈卻穩重的情感光譜。這些色彩並非刻意的參照，而是設計師留學歲月、旅行場景、甚至青春音樂的直覺投射。當毛呢大衣與針織單品染上這些色彩時，彷彿將青春時代的心情，凝結於布料紋理之中。

服裝廓型的靈感則來自設計師的青春年代，在美國的自由不羈裡，飛行外套與 jersey 是記憶符號，基於品牌台法混血的基因中又融入了美式的率性。在英國的冷冽氣候下，風衣與雙排扣大衣則是日常陪伴。如今這些元素被重組為新的語彙，例如以羊毛氈打造的雙排扣大衣，在正統結構中加入寬鬆比例，嚴謹之中透著自在的節奏。

精選單品推薦

• 段染羊毛針織衫與毛帽套組：採用義大利紗線與不規則段染工藝，營造如初戀般的悸動，輕鬆搭配就能散發青春氣息。

• Oasis Jacket：靈感取自英倫搖滾，既是向設計師年少最愛的音樂致敬，也讓穿著者重溫那股叛逆自由的精神。

• 日本丹寧外套：丹寧是peter wu近幾季表現亮眼的品項，延續傳統工藝，保留純粹的美式精神，打造出既經典又摩登的丹寧新樣貌。

• 全手工西裝：採用手工打造的西裝品項，在peter wu一貫的休閒語言中很少見，版型的結構嚴謹卻兼具百搭特點，代表品牌未來的核心常態款式，適合在正式場合展現低調卻獨到的品味。





▲段染羊毛針織衫與毛帽套組。（圖／品牌提供）





▲peter wu 貼帶背心 。（圖／品牌提供）





▲peter wu軍裝夾克 。（圖／品牌提供）

同場加映





▲Polène本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感 。（圖／品牌提供）

同樣是受到大批極簡愛好者喜愛的皮革品牌Polène 本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感，透過垂墜皮革與立體褶皺勾勒出自由流動的輪廓，不僅是包袋，更彷彿成為穿戴者的第二層肌膚。Neyu 包袋誕生於西班牙皮革工藝重鎮 Ubrique，由 Polène 自家工坊製作，嚴選頂級納帕皮革，藉由軟化處理呈現細膩光澤與豐潤質感。其造型從肩線優雅垂落至腰際，兼具立體與柔和，恰如其名「Neyu」源自日文「Shinayaka」（しなやか），意指「動作優美」，發音也呼應英文「near you」，傳遞出包袋與使用者之間如影隨形的貼身連結。