fb ig video search mobile ETtoday

CNBLUE鄭容和9／18搶先現身台北101 MK新店！造型看點與活動細節公開

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和演歌雙棲擁有大批粉絲，而他將在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對，這也是他首度來台出席品牌活動，細節資訊也同步公開了！

▲▼ 鄭容和 。（圖／品牌提供）

▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）

Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。Michael Kors 也推出驚喜互動活動，活動期間（9月9日至9月14日）凡購買指定包款，即有機會參加台北 101 旗艦店新裝開幕派對。

2025 年正值其鄭容和 SOLO 出道 10 週年，他也即將在9月20日於桃園會展中心舉辦個人《2025 JUNG YONG HWA LIVE 『Director’s Cut: Our Fine Days』 in TAIPEI》，而粉絲又多了一次見偶像的機會，提前在9 月 18 日搶先預熱，相信也會掀起話題。

▲▼ 鄭容和 。（圖／品牌提供）

▲鄭容和示範全新UNIQLO : C 2025 秋冬系列 。（圖／品牌提供）

鄭容和造型風格多變，UNIQLO日前於南韓首爾舉辦盛大時尚盛會，正式揭幕全新UNIQLO : C 2025 秋冬系列，活動現場星光熠熠，韓星俞利（Yuri）、鄭容和也共襄盛舉，演繹由創意總監Clare Waight Keller親自操刀的新系列，將正裝的優雅輪廓與休閒的流動線條完美融合，透過精緻剪裁與高品質機能面料，重新定義秋冬季節的現代都會衣櫥。

關鍵字：

鄭容和, MichaelKors, UNIQLO, 演唱會, 服裝展示

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

許瑋甯成UNIQLO新代言人將合體許光漢！產後復出超美同款單品揭曉

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

壓力肥是真的！壓力會讓人想暴食、脂肪燃燒率下降 秋季保養神隊友！SABON保濕光萃油超輕盈　一瓶全身都能用 Rosé金色流蘇禮服超仙！＜APT.＞奪年度歌曲　拎上紅底鞋成最大贏家 下半年最新話題聯名！飛天小女警太可愛、The North Face夢幻合作準備開搶 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 IKEA與設計界最火的Gustaf Westman合作推出「肉丸餐盤」 超狂奶白行李箱上市就拿兩個紅點設計獎！兩種開法簡直貼心到家

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面