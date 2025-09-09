CNBLUE鄭容和9／18搶先現身台北101 MK新店！造型看點與活動細節公開

記者鮑璿安／綜合報導

南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和演歌雙棲擁有大批粉絲，而他將在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對，這也是他首度來台出席品牌活動，細節資訊也同步公開了！





▲南韓人氣樂團CNBLUE主唱鄭容和將來台，在9 月 18 日（四）出席Michael Kors台北 101 旗艦店新裝開幕派對 。（圖／品牌提供）



Michael Kors台北101旗艦店新裝開幕派對將在9月18日（四）登場，活動大約在18：00開始，而鄭容和確定現身見證旗艦店煥新登場，品牌也預告鄭容和將以簡約摩登的造型亮相，展現隨性優雅的 Jet Set 時尚態度。Michael Kors 也推出驚喜互動活動，活動期間（9月9日至9月14日）凡購買指定包款，即有機會參加台北 101 旗艦店新裝開幕派對。

2025 年正值其鄭容和 SOLO 出道 10 週年，他也即將在9月20日於桃園會展中心舉辦個人《2025 JUNG YONG HWA LIVE 『Director’s Cut: Our Fine Days』 in TAIPEI》，而粉絲又多了一次見偶像的機會，提前在9 月 18 日搶先預熱，相信也會掀起話題。





▲鄭容和示範全新UNIQLO : C 2025 秋冬系列 。（圖／品牌提供）

鄭容和造型風格多變，UNIQLO日前於南韓首爾舉辦盛大時尚盛會，正式揭幕全新UNIQLO : C 2025 秋冬系列，活動現場星光熠熠，韓星俞利（Yuri）、鄭容和也共襄盛舉，演繹由創意總監Clare Waight Keller親自操刀的新系列，將正裝的優雅輪廓與休閒的流動線條完美融合，透過精緻剪裁與高品質機能面料，重新定義秋冬季節的現代都會衣櫥。