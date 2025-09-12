上班族必學減壓按摩！舒緩焦慮多按1穴位　搭配精油改善痠痛超有效

fb ig video search mobile ETtoday

上班族必學減壓按摩、舒緩焦慮要多按這穴位！搭配精油＋刮痧板改善肩頸痠痛超有效

▲適度按摩搭配精油為自己解壓。（圖／品牌提供、廖怡婷攝）

圖文／CTWANT

現代人長時間面對電腦與手機，不僅容易肩頸僵硬，也常伴隨焦慮與壓力。中醫認為人體穴道分布於經絡之間，適度按摩能調和氣血、舒緩緊繃，並帶來放鬆與安定的效果。如果再搭配天竺葵、薰衣草、甜橙、迷迭香等精油，效果更能加乘，不僅改善痠痛，更能讓心情平穩、睡眠品質提升。以下整理六大舒緩焦慮與肩頸酸痛的按摩穴道，搭配簡單按摩法，幫助你隨時在日常生活中為自己「解壓」。

1. 風池穴（後頸放鬆、舒壓助眠）

能促進頭部氣血循環，緩解頭痛、肩頸僵硬、眼睛疲勞，特別適合久坐電腦前的上班族。搭配薰衣草或薄荷精油輕柔按摩，可幫助鎮靜、舒緩頭部壓力。

2. 大椎穴（解肩頸僵硬、提升免疫力）

有「人體開關」之稱，能舒緩肩頸痠痛、改善疲勞，還能提升免疫力。以溫熱手法或薑精油、迷迭香精油搭配按摩，效果更佳。

▲大椎穴有「人體開關」之稱。（圖／品牌提供）

▲大椎穴有「人體開關」之稱。（圖／品牌提供）

3. 井穴（舒緩焦慮）

最常用來緩解肩膀痠痛、頸部僵硬，也能減少因壓力引起的頭痛。用指腹按壓並搭配迷迭香或尤加利精油，有助於肌肉放鬆。

4. 合谷穴（緩解不適、提神）

被稱為「萬能穴」，能有效舒緩焦慮、頭痛、牙痛，並調整自律神經。隨時可用拇指按壓，搭配甜橙或佛手柑精油，能安定情緒。

▲合谷穴被稱為「萬能穴」，能有效舒緩焦慮、頭痛。（圖／品牌提供）

▲合谷穴被稱為「萬能穴」，能有效舒緩焦慮、頭痛。（圖／品牌提供）

5. 曲池穴（改善手臂疲勞）

能活血化瘀、降火清熱，適合因壓力引起的手臂酸痛或循環不佳。用按壓加上茶樹或迷迭香精油按摩，幫助改善疲勞與僵硬。

6. 神門穴（安神助眠、舒緩焦慮）

是調整心神的重要穴位，能改善失眠、心悸、焦慮。搭配薰衣草、洋甘菊精油輕輕按摩，有助於心情平靜，幫助入眠。

▲神門穴是調整心神的重要穴位。（圖／品牌提供）

▲神門穴是調整心神的重要穴位。（圖／品牌提供）

精油推薦：ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油

靈數「77」象徵意志力與靈魂覺醒，引導使用者重新傾聽身體與情緒的聲音。重新連結內在力量，回歸屬於自己的優雅節奏。集結印度人蔘的內在修護力、千瓣玫瑰的細膩花香與檀香木的沉靜底蘊，每一次塗抹皆是與自我深層對話的片刻療癒;香氣如冥想旅程般緩慢展開，溫柔而深層喚醒內在的安定與自在，而且油分質地非常好推開也好吸收。

▲ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油 100ml／2,580元。（圖／廖怡婷攝）

▲ilapothecary 英草社 No.77 恣在玫瑰檀木菁植油 100ml／2,580元。（圖／廖怡婷攝）

如果在按摩穴道的時候搭配刮痧板能讓效果更上一層樓。因為刮痧板的弧度和邊緣，可以幫助我們比單純用手指更深入地按壓到肌肉深層，不只放鬆表面緊繃，還能刺激到更深層的氣血循環。再加上精油的潤滑作用，不會拉扯皮膚，推刮時更順暢，也能讓精油的成分更好地滲透吸收，達到舒緩酸痛、鎮靜情緒的雙重效果。

▲按摩穴道時以精油搭配刮痧板能讓效果更上一層樓。（圖／廖怡婷攝）

▲按摩穴道時以精油搭配刮痧板能讓效果更上一層樓。（圖／廖怡婷攝）

精油推薦：ilapothecary 英草社 No.19濃情蜜意瑪卡菁植油

葛妮絲派特洛曾在社群媒體上與粉絲分享自己的個人護理櫥櫃，當中有這款超人氣的濃情蜜意瑪卡菁植油，專為女性週期量身打造的身心靈能量補給。揉合瑪卡的活力甦醒、人蔘的深層修復，與大馬士革玫瑰的溫柔平衡有效舒緩週期情緒、修護疲憊肌膚並提升女性內在力量與自信。

▲ilapothecary 英草社 No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油 100ml／2,380元。（圖／品牌提供）

▲ilapothecary 英草社 No.19 濃情蜜意瑪卡菁植油 100ml／2,380元。（圖／品牌提供）

精油推薦：Aesop 天竺葵潤體精油

專為乾性和缺水肌膚研發，天竺葵潤體精油是一款濃縮身體保濕油，為全身每一寸肌膚注入滋養。蘊含多種植物精油，有效滋養、補水、柔軟肌膚，尤其適合寒冷季節使用，幫助改善容易乾燥或粗糙的肌膚，並加強肌膚的緊緻。此外，這款身體保濕油亦是按摩的理想之選，不僅能為肌膚注入保濕，更帶來令人著迷的美好香氣。為獲得最佳效果，取一茶匙倒入乾淨掌心，輕柔按摩於已潔淨、擦乾過後的肌膚上。

▲Aesop 天竺葵潤體精油 100ml／1,250元。（圖／品牌提供）

▲Aesop 天竺葵潤體精油 100ml／1,250元。（圖／品牌提供）

精油推薦：克蘭詩 身體舒爽護理油

這款紓緩身心的身體護理油，含純植物萃取，包括天竺葵、苦橙、洋甘菊與羅勒，有助紓緩壓力及疲勞，帶來身心靈的愉悅享受。以冷壓淬鍊的第一道榛果油做為基底，讓肌膚如絲緞般柔軟，有助放鬆及休息。

▲克蘭詩 身體舒爽護理油100ml／2,600元。（圖／品牌提供）

▲克蘭詩 身體舒爽護理油100ml／2,600元。（圖／品牌提供）

