還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

出道超過25年的「國民初戀」崔智友，私服穿搭自帶減齡氛圍，本篇告訴你秘訣是這些！

自《冬季戀歌》走紅至今，崔智友的私服一直維持著「不費力的時髦感」，她的穿搭中常常可以看到牛仔褲、針織衫、運動鞋的搭配，看似隨性卻又不失時髦，其中還有能增添活力感的鞋款選擇，以下編輯會從近期崔智友的幾套造型中，為大家抓出3個穿搭亮點，一起跟著歐膩讓穿搭與時光逆行。

50歲崔智友的減齡私服穿搭技巧



牛仔褲是百搭基礎

崔智友的私服少不了各式牛仔褲，無論是直筒、寬版還是淺刷色，搭配針織衫或背心甚至是華麗的皮草都能為整體加入自然隨性，而牛仔布料本身就自帶著年輕屬性，這也是崔智友在穿搭中也能保有活潑氛圍的關鍵。

鞋款選擇是年輕感關鍵

穿搭中鐵打的不敗鞋款「帆布鞋」是受到崔智友偏愛的，在她的私服中頻繁出現黑白色的經典Converse自身的街頭感特質，同樣是崔智友的減齡感神器之一，另外還有不同風格的運動鞋也是她的穿搭愛用單品，這些帶有「街頭感」的鞋款，搭配上身就能立刻降低年齡感，增加休閒氛圍。

帽子搭配，增添隨性氛圍

除了牛仔褲、帆布鞋之外，配件也是崔智友減齡的大功臣之一，在不少穿搭中崔智友都搭配了棒球帽、針織毛帽作為造型配件，這些單品同樣是非常有休閒街頭感的特色，不僅能讓整體造型完成度更高，也能自然而然地為穿搭加入年輕的流行氛圍。

崔智友的穿搭非常好的表現了穿搭不需要被年齡限制的風格，不一定到了某個數字就一定非要穿成什麼樣子，透過牛仔褲、帽子與鞋款這些，一樣可以讓自己散發獨有的青春活力。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 全智賢新劇《暴風圈》開播熱度急升！意外帶火24年前《野蠻女友》LV這款包！



● 55歲金憓秀一件襯衫配短褲讓韓網淪陷！不敗的青龍女神，私服5襯衫穿出多變風格