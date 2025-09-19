fb ig video search mobile ETtoday

還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感　鞋子選擇是關鍵

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

出道超過25年的「國民初戀」崔智友，私服穿搭自帶減齡氛圍，本篇告訴你秘訣是這些！

自《冬季戀歌》走紅至今，崔智友的私服一直維持著「不費力的時髦感」，她的穿搭中常常可以看到牛仔褲、針織衫、運動鞋的搭配，看似隨性卻又不失時髦，其中還有能增添活力感的鞋款選擇，以下編輯會從近期崔智友的幾套造型中，為大家抓出3個穿搭亮點，一起跟著歐膩讓穿搭與時光逆行。

50歲崔智友的減齡私服穿搭技巧

牛仔褲是百搭基礎

崔智友的私服少不了各式牛仔褲，無論是直筒、寬版還是淺刷色，搭配針織衫或背心甚至是華麗的皮草都能為整體加入自然隨性，而牛仔布料本身就自帶著年輕屬性，這也是崔智友在穿搭中也能保有活潑氛圍的關鍵。

鞋款選擇是年輕感關鍵

穿搭中鐵打的不敗鞋款「帆布鞋」是受到崔智友偏愛的，在她的私服中頻繁出現黑白色的經典Converse自身的街頭感特質，同樣是崔智友的減齡感神器之一，另外還有不同風格的運動鞋也是她的穿搭愛用單品，這些帶有「街頭感」的鞋款，搭配上身就能立刻降低年齡感，增加休閒氛圍。

帽子搭配，增添隨性氛圍

除了牛仔褲、帆布鞋之外，配件也是崔智友減齡的大功臣之一，在不少穿搭中崔智友都搭配了棒球帽、針織毛帽作為造型配件，這些單品同樣是非常有休閒街頭感的特色，不僅能讓整體造型完成度更高，也能自然而然地為穿搭加入年輕的流行氛圍。

崔智友的穿搭非常好的表現了穿搭不需要被年齡限制的風格，不一定到了某個數字就一定非要穿成什麼樣子，透過牛仔褲、帽子與鞋款這些，一樣可以讓自己散發獨有的青春活力。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 全智賢新劇《暴風圈》開播熱度急升！意外帶火24年前《野蠻女友》LV這款包！

● 55歲金憓秀一件襯衫配短褲讓韓網淪陷！不敗的青龍女神，私服5襯衫穿出多變風格

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 崔智友, 穿搭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

最自律星座Top 3！第一名潔身自愛不受外界誘惑　人生全照計劃走

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

「做事三分鐘熱度」星座Top 5揭曉！　第1名失去新鮮感就難以堅持

用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

用錯等於白擦！養髮頭皮精華4個重點必看　這樣才有效

日久生情「容易從摯友變情人」星座Top 3 ！第一名長跑型伴侶最慢熱　 鄭容和抵台機場造型太帥！MK包搭「小籠包吊飾」傍晚現身台北101見粉絲 Lisa包緊緊但胸型畢露　變身花仙子挨批「造型一言難盡」 最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累 Bell ＆ Ross多層次錶殼好帥　機芯升級保固五年 「大馬最美千金」帶逾500萬愛馬仕包遊歐　夢幻柏金包現蹤 星巴克今推限定「大杯以上買一送一」　85度C黑糖珍珠第二杯半價

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面