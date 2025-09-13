fb ig video search mobile ETtoday

李炳憲愛妻李珉廷同框孫藝真美得像畫報　日常都會感穿搭也值得參考

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

孫藝真、李炳憲為新片《徵人啟弒》合體亮相威尼斯影展，除了典禮上的驚豔造型之外，孫藝真私下出行也是美照連連，其中一張與李炳憲愛妻李珉廷同框的照片，更是被大讚兩人美的像拍畫報，跟著編輯一起看看這位威尼斯影展中的隱藏亮點李珉廷的穿搭風格吧！

李炳憲愛妻李珉廷威尼斯同框孫藝真

李炳憲妻子李珉廷驚喜現身威尼斯，成為紅毯外的隱藏亮點，而她一連換上的兩套白色造型，展現出優雅的度假氛圍，透過她在個人Instagram上分享的影片中還可以看到，與身穿黑色洋裝的孫藝真同框的她一點也不遜色，兩人輕鬆互動還是美得像畫報，其實除了威尼斯的兩套造型之外，李珉廷的私下穿搭很有都會風格，很值得我們一看！

偏愛西裝外套、襯衫的實穿都會感

西裝外套的多變造型

李珉廷在私下多套穿搭裡都會選擇搭配西裝外套，包括搭配西裝短褲營造休閒的造型、俐落又不失優雅的西裝式洋裝到Oversized西裝搭配都有，透過西裝外套獨有的挺闊線條，整體看起來精緻又不失氣場。

白襯衫是清爽基底

除了西裝外套之外，白襯衫也在李珉廷的私服中有很大的份量，這個簡單卻能穿出清新優雅感的單品，李珉廷會拿來搭配休閒的牛仔短褲穿搭，讓整體加入一點精心搭配的元素，或是利用黑色針織披肩增加穿搭層次，這種穿法乾淨俐落，也是很值得直接複製的日常百搭技巧。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 孫仙回來了！2025威尼斯影展亮點一覽：凱特布蘭琪舊衣重穿、古一大師依舊美得不真實

● 還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感，鞋子選擇是關鍵

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 威尼斯影展, 孫藝真, 李珉廷, 李炳憲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

舒淇褲裝＋葫蘆珠寶當帥導演

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

Lulu私下愛超甜日系穿搭

Lulu私下愛超甜日系穿搭

ET Fashion

推薦閱讀

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最會膨風的三大星座！TOP 1吹牛成癮　說出來的話至少打4折

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

最難溝通星座Top 3！第一名根本對牛彈琴　說多了只覺得心很累

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

友情降溫「5大徵兆」！訊息不回、心事不再分享

營養師：飲控吃鍋不一定安全、「8種人」吃鍋需特別注意 王心凌43歲少女膚況太逼人　5個凍齡保養大公開：多年只喝溫熱飲 宋慧喬穿拖鞋也美翻！為愛牌FitFlop拍廣告　新款厚底亮片設計超可愛 最容易變心三大星座！TOP 1怕錯過更好的人　對於誘惑又很難抗拒 營養師曝喝豆漿健康好處　私藏「6款豆漿食譜」一次公開. 就愛雙頭拉鍊大包！DIOR Voyage通勤族必備　全智賢用LV Express把旅行袋變日常 搶看GU x rokh三度聯名！390元收質感新作　短風衣、瑪莉珍鞋甜酷兼具

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面