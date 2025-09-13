李炳憲愛妻李珉廷同框孫藝真美得像畫報　日常都會感穿搭也值得參考

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

孫藝真、李炳憲為新片《徵人啟弒》合體亮相威尼斯影展，除了典禮上的驚豔造型之外，孫藝真私下出行也是美照連連，其中一張與李炳憲愛妻李珉廷同框的照片，更是被大讚兩人美的像拍畫報，跟著編輯一起看看這位威尼斯影展中的隱藏亮點李珉廷的穿搭風格吧！

李炳憲愛妻李珉廷威尼斯同框孫藝真

李炳憲妻子李珉廷驚喜現身威尼斯，成為紅毯外的隱藏亮點，而她一連換上的兩套白色造型，展現出優雅的度假氛圍，透過她在個人Instagram上分享的影片中還可以看到，與身穿黑色洋裝的孫藝真同框的她一點也不遜色，兩人輕鬆互動還是美得像畫報，其實除了威尼斯的兩套造型之外，李珉廷的私下穿搭很有都會風格，很值得我們一看！

偏愛西裝外套、襯衫的實穿都會感



西裝外套的多變造型

李珉廷在私下多套穿搭裡都會選擇搭配西裝外套，包括搭配西裝短褲營造休閒的造型、俐落又不失優雅的西裝式洋裝到Oversized西裝搭配都有，透過西裝外套獨有的挺闊線條，整體看起來精緻又不失氣場。

白襯衫是清爽基底

除了西裝外套之外，白襯衫也在李珉廷的私服中有很大的份量，這個簡單卻能穿出清新優雅感的單品，李珉廷會拿來搭配休閒的牛仔短褲穿搭，讓整體加入一點精心搭配的元素，或是利用黑色針織披肩增加穿搭層次，這種穿法乾淨俐落，也是很值得直接複製的日常百搭技巧。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 孫仙回來了！2025威尼斯影展亮點一覽：凱特布蘭琪舊衣重穿、古一大師依舊美得不真實



● 還是《冬季戀歌》那個她！50歲崔智友私服毫無年齡感，鞋子選擇是關鍵